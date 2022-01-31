吃年夜飯禁忌曝光！　除夕守歲「照鏡子」...恐喚醒鬼怪

▲除夕吃年夜飯象徵團圓。（圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

新年除夕吃年夜飯象徵團圓，可說是家家戶戶最熱鬧愉快的時刻，不過中華文化講究風水與五行，其實吃年夜飯時也是有不少禁忌的。運勢命理網站「靈匣」就曝光了吃年夜飯與除夕守歲千萬不可有的行為，如果一不小心觸犯可能會帶來不祥之氣。

吃年夜飯「忌言不吉字眼與言語謾罵聲」，另外忌「打碎碗碟、潑污水」。命理網站「靈匣」報導，在說話禁忌方面，長輩給晚輩添飯加菜時，如果吃飽了不想要再吃，記得不能說「不要」，而是要說「有了」；如果各自的茶水與水果吃完了，不能直接說「沒有了」，而是要說「太多了」。另外，也要避免說出「破、輸、敗、死」等不吉利字眼。值得注意的是，除夕夜也不要去打擾別人一家吃年夜飯，如果是沒回家的遊子則可聚一起吃年夜飯。

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▲新年期間打破器物可默念「歲歲平安」。（示意圖／CFP）



在除夕守歲方面，則要禁止大聲喧嘩，同時也忌照鏡子，因為可能會驚醒或看見鬼怪。此外，守歲時也忌打碎器物，因為這意謂著這年會有「破運」，如果不小心摔破是有辦法補救的，可以用紅紙把碎掉的器物包起來，然後口中念「歲歲平安」等吉祥話，如果家中有神桌，則可以將此紅包袋放在桌上數天，可化解災難。