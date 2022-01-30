大陸「霍爾效應推進器」發展重大突破　為太空動力發展提供優勢

▲大陸「霍爾效應推進器」發展重大突破。（圖／翻攝自歸零工作室RTZT微博，下同）

記者林彥臣／綜合報導

蘭州空間技術物理研究所宣布，大功率「霍爾電推進技術」獲得重大突破，技術水準已經可以比肩美國，不僅為太空動力領域發展提供優勢，甚至為擠身太空強國，提供技術支撐。

蘭州空間技術物理研究所指出，在地面試驗中，單通道霍爾推力器（HET-450）以Xe為工質最大功率到105kW，最大推力達到4.6N，以氪為工質最高比沖超過5100s，在大功率電推進技術領域內，百千瓦級霍爾推力器性能達到國際先進水平，並實現了單通道霍爾推力器比肩美國多通道X3霍爾推力器（最大功率102kW，最大推力5.4N）的技術水平。

「大功率電推進」是大陸先進太空動力領域的戰略方向，其中，大功率霍爾電推進具有推功比高、推力大的突出優勢，是目前最接近空間應用的國際主流大功率電推進技術路線。

研究團隊經過多年堅持不懈的努力，解決了10餘項國際公認的技術難題，掌握了多項擁有自主智慧財產權的核心技術，有望實現大陸在大功率霍爾電推進技術領域的「彎道超車」和「國際引領」，將為載人登月、在軌服務等太空強國建設的里程碑式任務，提供關鍵技術支撐。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完