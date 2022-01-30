清純妹問「要修竿嗎」他興奮不已　下一秒尷尬：差點被塞進消波塊

▲男子想像的「修竿」，跟真正的「修竿」相去甚遠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子某日在發呆，突然聽到一個年紀不到20歲的清純女孩問，「先生要修竿嗎？」男子尷尬抬起頭，看了她一眼後害羞地問，「那…那一次要多少錢？多久時間？」女孩一臉不解的遞了一張名片，他看完「內容」才恍然大悟，「如果當初沒仔細看名片，現在會不會已經被塞入消波塊了」。

原PO在爆料公社APP匿名版分享，「有天一邊發呆一邊期待能順利釣大魚時，旁邊突然身旁來了一個陌生女生大聲問我『先生有要修竿嗎？』，嚇到魚竿差點掉到海裡。我尷尬的抬起頭，看了她一眼；瘦瘦的、眼睛大大的、臉上沒有任何化妝，笑起來很青澀，估計不到20歲」。

▲男子拿著釣竿，遇到小美女的詢問，還以為是奇幻的援交之路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來原PO很小聲地問，「那…那一次要多少錢？多久時間？」女孩露出困惑的神情遞給原PO一張名片，此舉讓他大驚，「看不出來她一臉清純，卻超專業？還有自己的名片！」下秒女孩說，「阿就因為疫情阿，主動來店裡修竿的人少很多，我跟我爸才來海邊主動推銷」，原PO隨她眼神望過去，一個憨厚的黑皮膚中年人正在不遠處的摩托車上，靦腆地微笑點頭。

原PO低頭看了一下名片內容，「修竿、改竿、製竿…某某釣具行」瞬間對自己色色的想法感到羞愧，事後發文說，「如果當初沒仔細看名片的話，現在會不會已經被塞入消波塊了？」網友看了笑翻留言，「哈哈有中！」、「笑死」、「先跟未來岳父套好交情以後不怕斷竿」、「這下尷尬了」、「修～修起來」。