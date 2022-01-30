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春聯亂貼不吉利！大門口單貼「春」易招爛桃花　最佳時機曝光

▲▼農曆新年 街邊寫春聯 春聯吊飾 後火車站春聯批發 年味。（圖／記者屠惠剛攝）

▲貼春聯有眉角，命理師曝7大禁忌以及最佳貼春聯時機。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆過新年，家家戶戶都會在門口貼春聯討個喜氣，但貼春聯不可能隨便亂貼，貼的時間、位置，甚至是數量都有眉角，否則會帶來不吉利。命理師楊登嵙就透露貼春聯的最佳時機，並整理出貼春聯的7大禁忌提供民眾參考，讓新的一年開始就超好運。

貼春聯最佳時間：

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2022年1月26日農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2022年1月31日農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。

▲▼ 居家大門口不要單貼一個「春」字，否則容易招來爛桃花 ，春聯上下聯勿貼錯，貼春聯,過年春聯 。（圖／記者張菱育攝）

▲春聯上下聯勿貼錯，仄聲為上聯，平聲為下聯。（圖／記者張菱育攝）

一、上下聯勿貼錯

通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯。平聲為下聯。哪些為仄聲字呢？國字注音第三聲、國字注音第四聲、短促聲皆是。哪些為平聲字呢？即國字注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。

萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲(短促而重者)為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

▲▼ 居家大門口不要單貼一個「春」字，否則容易招來爛桃花 ，春聯上下聯勿貼錯，貼春聯,過年春聯 。（圖／記者張菱育攝）

▲大門口不要單貼一個「春」字，否則容易招來爛桃花 。（圖／記者張菱育攝）

二、大門口不貼春：易招爛桃花

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院，等同於現代的聲色場所，才會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯：財運、福氣倒光光

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、大門口春聯貼單數才吉利：偶數招陰

門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

▲▼ 過年,貼春聯,春聯,禁忌。（圖／翻攝自shutterstock）

▲大門口春聯貼單數象徵吉祥。（圖／翻攝自shutterstock）

五、舊春聯要撕下來

把舊春聯撕下、撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六、不可有不吉利的字

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，「滅」、「絕」、“「死」、「亡」等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了！

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