　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洪若潭滅門焚屍20年！　故居成凶宅房價卻反漲

▲▼ 彰化洪若潭豪宅 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化洪若潭豪宅外觀 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

震驚全台、發生於2001年9月的彰化洪若潭滅門命案至今已逾20年，洪家故居也成凶宅，但一名北部李姓醫師在案發5年後，花1100萬買下洪若潭3千多坪豪宅。2021年5月萬華疫情嚴峻，醫師夫妻回到彰化，直至12月冬至前才又回北部。房仲業者透露，彰化洪若潭滅門案的豪宅，價錢和目前市值比起來反而都漲價，更估算洪若潭這筆土地，格局正四方，超過1甲地，市價絕對超過6千萬元，李姓醫師當時逢低買進算是大賺一筆。

洪若潭曾是彰化二林有名的企業家，卻與妻子被人發現陳屍於小型焚化爐裡，遺書中還宣稱自己殺了3名子女，並將遺體磨成粉灑進海裡，但檢警自始至終都沒有找到洪家3個孩子的下落或是遺體，最終只能在失蹤滿7年後以死亡宣告偵結。

據了解，李姓夫妻絲毫不避諱房子是凶宅，經常回到豪宅內居住，還曾招待鄰居及好友一起來烤肉，並稱房子住起來很舒適，鄰居也常在逢年過節看到他們在屋內款待朋友。2021年5月萬華疫情嚴峻，醫師夫妻回到彰化，直至12月冬至前才又回台北，不在豪宅的時間，平時交由一名大姐管理，豪宅四周被高聳的樹木遮蔽，更增添了不少神秘感。

面對外界認為洪若潭滅門案的豪宅是凶宅，甚至不少傳言穿鑿附會其中，但這名「大姐」掛保證，李姓夫妻住在裡面，非常的平安心情也很愉悅，更沒有外界說的「魔神仔」，也請民眾不要多加揣測。

此外，外界認為住宅友命案成凶宅，房價只會跌不會漲，但房仲業者透露，彰化洪若潭滅門案的豪宅，價錢和目前市值比起來反而都漲價，更估算洪若潭這筆土地，格局正四方，超過1甲地，市價絕對超過6千萬元，李姓醫師當時逢低買進算是大賺一筆。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
獨／9天長假「7秒快槍俠」性愛恐慌！　女醫曝療法
除夕要包多少給父母？　看這1關鍵：金額差距很大
信義確診女「自主管理期」逛3間百貨　北市不罰了！原因曝
最怕的年菜！　網點「1魔王」：除夕擺到初七
高雄男停車2分鐘就染疫　老婆2天後也確診
除夕不能回娘家？　女主播沒在遵守「出嫁5年全照回」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣妹學潛水「慘遭教練偷襲下體、扯褲頭」！崩潰上岸報警

廚師迷上賭博缺錢花　神明前偷婦人1萬…判拘役30天

洪若潭滅門焚屍20年！　故居成凶宅房價卻反漲

快訊／帶妻兒遊台東撞飛機車！還輾過2人腳踝「害骨折送醫」　

恐怖房客持利剪狂刺她10多刀　女哀求「我已懷孕5周」才停手

北捷1年478件衝突打架！OL慘被呼巴掌　火爆狂噴辣椒水原因曝

72歲騎士闖快速道內線逆衝　沿路緊貼分隔島嚇壞一票用路人

新店槍手／變裝、斷點躲追緝！帽T殺手「敗在這件事」成甕中之鱉

北市警局增設職務宿舍...盼當「誘因」　估3年內破800間

吸毒也瘋名牌！毒咖啡糖果印LV、小米、BURBERRY

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

美國男胸毛茂盛到可以作畫　剃刀一剃秒變各種超級英雄

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

辣妹學潛水「慘遭教練偷襲下體、扯褲頭」！崩潰上岸報警

廚師迷上賭博缺錢花　神明前偷婦人1萬…判拘役30天

洪若潭滅門焚屍20年！　故居成凶宅房價卻反漲

快訊／帶妻兒遊台東撞飛機車！還輾過2人腳踝「害骨折送醫」　

恐怖房客持利剪狂刺她10多刀　女哀求「我已懷孕5周」才停手

北捷1年478件衝突打架！OL慘被呼巴掌　火爆狂噴辣椒水原因曝

72歲騎士闖快速道內線逆衝　沿路緊貼分隔島嚇壞一票用路人

新店槍手／變裝、斷點躲追緝！帽T殺手「敗在這件事」成甕中之鱉

北市警局增設職務宿舍...盼當「誘因」　估3年內破800間

吸毒也瘋名牌！毒咖啡糖果印LV、小米、BURBERRY

打麻將對家冒出「不友善毛頭」篡位　發功3分鐘狂自摸媽傻眼！

轟李連杰為利智拋棄妻女！　資深女星揭他前妻「苦到沒錢見女兒」

財神爺最喜歡的「飯廳風水」布局！　擺對興家旺財

再傳爭議！民眾黨苗栗縣議員提名人　被爆「違反採購法」遭判刑

彰化蛋黃區土地每坪上看80萬　商圈都更翻轉舊城

可樂當水喝！20多歲正妹門牙「慘被溶解」　醫急喊2種情況不能拖

從攤販、居酒屋到高級料亭！日本江戶時代的豐富外食

年終獎金該怎麼花　專家教你3招放大

低消只要40元！柴山「4大私房海景咖啡廳」　還藏攝影師美拍秘境

是否敢走進義光教會？ 馬英九秀一張照片打臉柯建銘

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

情侶住旅館「聲音太大」　特殊身分曝光恐牢裡過年

木子小姐IG賣裸照遭檢舉　結果出爐

吃好友的藥失身　她罵：我亂吃不代很隨便

屏東某醫院驚爆倒會5000萬　90護理師難過年

竹聯大哥猝逝　500人小年夜送行

清純妹問「要修竿嗎」他興奮不已　下一秒尷尬了

台積電爆炸案兇手抓到！　30公尺外遙控「炸斷包商小指」收押禁見

他因學歷被長輩要求分手　網：傻！XX才是重點

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

早起做年糕遭撞　8旬老婦遭小貨車輾過送醫亡

人夫勾小三101跨年嗆妻：妳永遠比不上她　活該下場曝

即／國道1號3車追撞　車陣回堵長達9公里

區間測速重新上路！新北市這3路段5天累計120up違規

即／北投明德路深夜「停電一片黑」　台電派員搶修中

更多熱門

相關新聞

即／國道1號3車追撞　車陣回堵長達9公里

即／國道1號3車追撞　車陣回堵長達9公里

今天是春節連假第二天，也是小年夜，國道1號中部路段開始湧入車潮，上午南向179K發生車禍、198.9K也有3車追撞，造成1名駕駛骨折送醫，一度回堵到王田路段，現場事故目前已經排除，但車潮仍在消化中。

彰化和美國中畢旅與旗津足跡重疊　386師生漏夜採檢

彰化和美國中畢旅與旗津足跡重疊　386師生漏夜採檢

不可思議！回收再利用　茶渣變春聯

不可思議！回收再利用　茶渣變春聯

狠殺包養男盜領470萬　蛇蠍女一家4口在牢裡過年

狠殺包養男盜領470萬　蛇蠍女一家4口在牢裡過年

罕見！中部國道一路順暢　原因曝光

罕見！中部國道一路順暢　原因曝光

關鍵字：

洪若潭彰化焚屍凶宅

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

妻子哭：沒有安全感　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面