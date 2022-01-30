洪若潭滅門焚屍20年！　故居成凶宅房價卻反漲

▲彰化洪若潭豪宅外觀 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

震驚全台、發生於2001年9月的彰化洪若潭滅門命案至今已逾20年，洪家故居也成凶宅，但一名北部李姓醫師在案發5年後，花1100萬買下洪若潭3千多坪豪宅。2021年5月萬華疫情嚴峻，醫師夫妻回到彰化，直至12月冬至前才又回北部。房仲業者透露，彰化洪若潭滅門案的豪宅，價錢和目前市值比起來反而都漲價，更估算洪若潭這筆土地，格局正四方，超過1甲地，市價絕對超過6千萬元，李姓醫師當時逢低買進算是大賺一筆。

洪若潭曾是彰化二林有名的企業家，卻與妻子被人發現陳屍於小型焚化爐裡，遺書中還宣稱自己殺了3名子女，並將遺體磨成粉灑進海裡，但檢警自始至終都沒有找到洪家3個孩子的下落或是遺體，最終只能在失蹤滿7年後以死亡宣告偵結。

據了解，李姓夫妻絲毫不避諱房子是凶宅，經常回到豪宅內居住，還曾招待鄰居及好友一起來烤肉，並稱房子住起來很舒適，鄰居也常在逢年過節看到他們在屋內款待朋友。2021年5月萬華疫情嚴峻，醫師夫妻回到彰化，直至12月冬至前才又回台北，不在豪宅的時間，平時交由一名大姐管理，豪宅四周被高聳的樹木遮蔽，更增添了不少神秘感。

面對外界認為洪若潭滅門案的豪宅是凶宅，甚至不少傳言穿鑿附會其中，但這名「大姐」掛保證，李姓夫妻住在裡面，非常的平安心情也很愉悅，更沒有外界說的「魔神仔」，也請民眾不要多加揣測。

此外，外界認為住宅友命案成凶宅，房價只會跌不會漲，但房仲業者透露，彰化洪若潭滅門案的豪宅，價錢和目前市值比起來反而都漲價，更估算洪若潭這筆土地，格局正四方，超過1甲地，市價絕對超過6千萬元，李姓醫師當時逢低買進算是大賺一筆。