　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訂閱Disney+後悔了！網曝「1致命傷」斷言：明年會爆退訂潮

▲▼迪士尼,Disney+。（圖／記者施怡妏攝）

▲不少網友後悔訂閱Disney+。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年新春年假有9天，許多人都決定待在家追劇。就有網友拋出相關話題，提到Disney+出現以後，不少人都覺得Netflix飽受威脅，但他看了看以後，卻覺得Disney+過譽了！貼文引發討論，其中有不少人也直言，「真的廢，年訂閱很後悔」、「真的不行，內容少到可憐」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「迪士尼+是不是過譽了」為題發文，提到Disney+上線後，就讓不少人覺得Netflix受到很大威脅，畢竟滿滿的漫威電影和韓劇，要怎麼輸？不過訂閱了幾個月後，他卻看膩了漫威電影，且找不到新片可看，讓他覺得包年有點浪費，Disney+是否過譽了？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友也贊同表示，「D+真的無聊，後悔訂一年」、「東西超少，明年約滿了，絕對會有退訂潮」、「迪士尼一個月就看得差不多了」、「網飛起碼還有新題材自製影集，根本X打」、「真的有點無聊，看完尚氣和永恆族之後不知道要看啥，網飛比較多可以看的」、「訂一個月就不知道要看什麼了」、「只靠漫威跟星戰擴展影集根本沒辦法讓用戶持續訂閱，網飛這種多元原創才是串流王道」。

不過，也有些網友表示，「我一開始就只用月訂，目前尚且滿意」、「那是因為迪士尼電影大部分人都看過了，所以才會覺得沒用」、「D+出片慢沒關係，老片一堆可以再看」、「家裡有小小孩、不方便帶出門，比較適合D+」、「有小孩才划算，優點就一堆中配親子片」、「人家主要客群就親子啊」。

ET快訊
松山確診女老師「1傳5」！　學生Ct值下降
台積電員工過年願意上班　工程師曝2考量：超划算
吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！　原因曝光
快訊／桃園最新9處足跡！　全聯、7-11、興仁夜市
快訊／大同員工確診燒進桃市府！　接觸者PCR出爐
快訊／桃園企業快篩揪1確診！　帶女友做睫毛被傳染
杭州爆Omicron！366輛巴士連夜載走萬人　震撼畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

訂閱Disney+後悔了！網曝「1致命傷」斷言：明年會爆退訂潮

穿拖鞋逛銀樓遭嗆「沒錢幹嘛看」！ 她怒查評價傻眼…網：都是套路

春節連假第1天國道車流正常　交通部預估這「5大路段」易壅塞

187家自費PCR春節期間提供服務！健保署line可定位查

電腦版IG掛了　點開網頁「一片空白」！網哀號：狂按F5都沒反應

過年掃除有禁忌！ 家中「5個地方」動了...衰整年又破財

快訊／桃園最新9處足跡！興仁夜市、全聯、超商

快訊／桃園大同2員工確診！陳時中下午2點說明

快訊／大同員工確診燒進桃市府！接觸者PCR出爐　大樓全面篩檢

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

姜丹尼爾《警校菜鳥》溫柔眼神融化人　貼心替她擦藥...蔡秀彬心動「對他吹氣」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

訂閱Disney+後悔了！網曝「1致命傷」斷言：明年會爆退訂潮

穿拖鞋逛銀樓遭嗆「沒錢幹嘛看」！ 她怒查評價傻眼…網：都是套路

春節連假第1天國道車流正常　交通部預估這「5大路段」易壅塞

187家自費PCR春節期間提供服務！健保署line可定位查

電腦版IG掛了　點開網頁「一片空白」！網哀號：狂按F5都沒反應

過年掃除有禁忌！ 家中「5個地方」動了...衰整年又破財

快訊／桃園最新9處足跡！興仁夜市、全聯、超商

快訊／桃園大同2員工確診！陳時中下午2點說明

快訊／大同員工確診燒進桃市府！接觸者PCR出爐　大樓全面篩檢

飼主遭隔離！動保處急安置慢性病愛犬...「過年回不了家」惹心疼

瘋電影／騎趣環世界　機車遠征中南美非洲世界盡頭

鮑魚、干貝咬到嘴酸！桃園大胃王挑戰4.1公斤「巨無霸痛風炒飯」

連假不出門也能中大獎！用這款APP幫你搶先開運迎新年

族服是工人做的？　邱軍：家裡有賣可以打折！

女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

王碩志／患病影響安全駕駛　肇事恐揹過失致死

《古惑仔》紅了25年這些殺氣大哥都變老　「有人出家」看破紅塵成法師

影／台銀當房東！　一次砸7.84億買「大直CBD時代廣場」10店面

新竹最美包子店！特製老麵皮Q彈牙　必嚐超稀有義大利番茄地瓜

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

即／桃園中壢驚傳大停電　網崩潰

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷

新北市民遭強制坐牢！依規1人1戶被打槍

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

好市多牛肉傳災情　屍綠牛小排、酸臭肉片

即／桃園最新9處足跡！

銀行員露謎樣微笑！刷存摺見「小GG」尪臉綠

即／宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

更多熱門

相關新聞

電腦版IG掛了　點開網頁「一片空白」！

電腦版IG掛了　點開網頁「一片空白」！

Instagram網頁版壞掉了，有網友今（29）上午9時30在PTT爆卦「IG掛了」，網頁版的IG開不了，視窗是一片白，「按了好幾次F5一直沒反應，連假第一天想吃個早餐看個IG都無法阿」。記者實際測試後，確實出現同樣情況，但手機版的IG則可正常使用，為何網頁版當掉，尚不清楚原因，不過已在10點30分恢復正常。

27歲「領紅包」尷尬了！過來人揭1招神化解

27歲「領紅包」尷尬了！過來人揭1招神化解

米妮「穿褲裝」慶巴黎迪士尼30週年惹議

米妮「穿褲裝」慶巴黎迪士尼30週年惹議

即／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」

即／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」

小心變成沙發馬鈴薯　春節追劇勤做伸展操

小心變成沙發馬鈴薯　春節追劇勤做伸展操

關鍵字：

Disney+Netflix網飛追劇PTT訂閱迪士尼

讀者迴響

熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

超萌小小彬、樂樂長大了！10年後依然沒歪掉的童星

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面