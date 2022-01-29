訂閱Disney+後悔了！網曝「1致命傷」斷言：明年會爆退訂潮

▲不少網友後悔訂閱Disney+。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年新春年假有9天，許多人都決定待在家追劇。就有網友拋出相關話題，提到Disney+出現以後，不少人都覺得Netflix飽受威脅，但他看了看以後，卻覺得Disney+過譽了！貼文引發討論，其中有不少人也直言，「真的廢，年訂閱很後悔」、「真的不行，內容少到可憐」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「迪士尼+是不是過譽了」為題發文，提到Disney+上線後，就讓不少人覺得Netflix受到很大威脅，畢竟滿滿的漫威電影和韓劇，要怎麼輸？不過訂閱了幾個月後，他卻看膩了漫威電影，且找不到新片可看，讓他覺得包年有點浪費，Disney+是否過譽了？

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貼文曝光後，不少網友也贊同表示，「D+真的無聊，後悔訂一年」、「東西超少，明年約滿了，絕對會有退訂潮」、「迪士尼一個月就看得差不多了」、「網飛起碼還有新題材自製影集，根本X打」、「真的有點無聊，看完尚氣和永恆族之後不知道要看啥，網飛比較多可以看的」、「訂一個月就不知道要看什麼了」、「只靠漫威跟星戰擴展影集根本沒辦法讓用戶持續訂閱，網飛這種多元原創才是串流王道」。

不過，也有些網友表示，「我一開始就只用月訂，目前尚且滿意」、「那是因為迪士尼電影大部分人都看過了，所以才會覺得沒用」、「D+出片慢沒關係，老片一堆可以再看」、「家裡有小小孩、不方便帶出門，比較適合D+」、「有小孩才划算，優點就一堆中配親子片」、「人家主要客群就親子啊」。