美女主播坦言：曾為年夜飯吵到想離婚「每年除夕都自願上班」

▲前主播蕭彤雯說，電視台很明顯，已婚、家在台北的主播經常搶著上除夕班；未婚、需回鄉的主播則上初二到初四。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

現代專業女性不能放掉經濟獨立自主權，前主播蕭彤雯一直奉行不悖。「我一直保有自己的工作，不是傳統在家相夫教子。」

她有2段婚姻，2010年與前夫離婚，2014年底再婚。上段五年婚姻的年夜飯記憶已離她遠去，原因是那時除夕夜都在主播台上度過。「那時我還在新聞台，每年除夕都自願上班。電視台很明顯，沒結婚、要回南部的女生都休除夕、初一；身為媳婦的就搶著要上除夕的班，休初二到初四回娘家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭彤雯 48歲 結婚8年

「媳婦的痛苦很大原因來自夫家跟原生家庭有太大不同，從上一段婚姻走到這一段，我的體悟是要讓自己不要那麼痛苦，要找價值觀、成長背景過程與原生家庭比較類似的家庭，摩擦會比較少。」她父親是老師，母親是家庭主婦；婆婆任職於學校，公公是退伍軍人，都是單純的軍公教家庭，她說自己幸運沒有婆媳問題。

親家齊圍爐 訂餐廳踩雷

由於是獨生女，再婚後第一年吃年夜飯，她唯一的要求是父母要同在。公婆非常歡迎親家一起過年，反而是說服蕭家父母不容易，蕭彤雯好說歹說兼情緒勒索，父母終於同意。「菜是婆婆準備的，就因為這樣，第二年他們就不去了。」他們擔心麻煩別人。

第二年，蕭彤雯一邊掛念著孤單二老，一邊在夫家準備年夜飯。「我覺得很累，因為不是在我家廚房，什麼都不順手，很礙虐（彆扭）。我就說明年不要這麼累，去外面餐廳吃。」

第三年在餐廳圍爐，災難還是發生。「吃完一出來，我跟先生在公園大吵半小時，因為除夕的菜品質不好，很難吃，又趕得要命，五點一輪、七點一輪。」先生其實希望年夜飯還是要在家裡吃。「他覺得這叫什麼年夜飯？他說明年還是在家吃，我說：『那菜你煮、碗你洗啊！』他覺得：『妳什麼態度。』」

「真的會因年夜飯吵到想離婚，那是種無形的壓力，我覺得我被責怪了。他只差沒講出妳是媳婦就應該準備年夜飯。他哥哥沒結婚，媳婦只有我一個，但年夜飯就我一個人的事嗎？」

第四年，他們決定換一家餐廳。「即便吵成這樣，先生還是同意我爸媽跟我們一起過，這是我的低標。我爸媽的原則是：在外面餐廳或我家，就是不想去婆家麻煩別人，但我家只有20坪，最後先生還是妥協。」幸好新餐廳菜好吃，又有獨立包廂，大家都吃得開開心心，之後連續4年都維持這項傳統。

但今年有點不一樣。蕭彤雯一家4口前年換了大房子，有足夠空間容納父母、公婆、大伯共9人。「我說今年想在家裡試試看，先生說：『妳確定？』我說：『我們可以一起試試看，但我需要你幫我，比如我上菜，你負責後續。』他說：『好。』」她沒忘記，先生一直希望在家吃年夜飯。「他很孝順，最理想是在家裡，爸媽、小孩都在，有種真的成家、雙方父母在我們家裡團聚的快樂，我有感受到他的開心、感動。」又說：「過去幾年先生包容我比較多，我很感謝，等到條件許可，我主動提出想在家吃年夜飯。」夫妻共同協商，終於找出最理想的年夜飯方案。

妳有時間掌廚？她大笑：「團購很重要！我早就把菜單列好。」米糕、臘肉、佛跳牆都先買好，加熱後就可以上桌。她一臉輕鬆：「蒸一蒸、切一切做拼盤，青菜燙一燙就一大盤，火鍋就用電磁爐讓湯在那邊滾。我先生比較龜毛，希望菜是熱的，我說：『菜涼掉你不要不高興喔！不然我會爆炸。』」

結婚7年多，第8個年夜飯，她家終於成為主場。她終於與父母、公婆在自己家裡團圓，由她掌廚。「我是女兒也是媳婦，但更是女主人，希望賓主盡歡，我也不用太累。」她非常期待今年的年夜飯，「會不會吵架我不知道，可能也會吧！但我覺得會是不一樣的里程碑。」



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【鏡相人間】媳婦的年夜飯 舒服過年的6種提案

【媳婦的年夜飯2】喜帖上只能印夫家算過的名字 老公病逝她終於刪掉婆婆LINE

【媳婦的年夜飯3】女女結婚沒娘家也沒婆家 父發紅包：以後就有2個女兒