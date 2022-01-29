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影／父母代管紅包 合不合法？｜行動法庭 精華｜陳憲政 邱敏寬 周庭筠

春節即將來臨，闔家團圓重頭戲不外乎領紅包，不少小朋友因此增添零用錢，但也有小朋友收到紅包後，馬上就交給爸媽「保管」，看似理所當然的行為，其實隱藏法律眉角唷！《行動法庭》邀請律師陳憲政、理財專家邱敏寬、臨床心理師周庭筠探討：

父母代管小孩紅包合法嗎？
小孩如何用紅包理財?
紅包怎麼包才不失禮？

● 時間：01月28日(二)12:15-12:45
● 主持人：蘇位榮（資深司法記者）
● 來賓
陳憲政（律師） 
邱敏寬（理財專家） 
周庭筠（臨床心理師）

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