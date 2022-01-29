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過年大掃除「5物品」必丟！　留家中衰一整年

▲▼ 居家清潔、打掃（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新年來臨，又到了家裡大掃除的時候。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

農曆新年來臨，除了與家人圍爐團聚以外，大掃除、發紅包都是常見的習俗，如何在虎年能夠讓自己財運更好、整體運勢更順是有撇步的。民俗專家廖大乙就曝光大掃除必須要丟掉5樣東西，才能夠防止衰運上身，他也提點出包紅包的幾項小眉角。

廖大乙指出，「紅包絕不能封口」才能才能活氣生財，另外一日之計在於晨，初一記得要早起，不要睡到11點後，才可迎來更好的運勢。他還指出，紅包的袋子也是重點，記得不要使用非當年份的生肖紅包袋，或是重複使用舊的紅包袋，這樣等於是「沒氣」，無法除舊佈新，另外直、橫兩種形式的紅包袋則分別有不同祝福之意，直的是希望對方正業順利；橫的則是祝對方有偏財運。

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▲▼知名民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙。（圖／資料照）

廖大乙也說，領紅包的過程也是要注意的，例如要「雙手領取」，為的是避免單手拿的時候如果紅包落地，有錢財溜掉的感覺。綜合媒體報導，廖大乙也曾指出，新年大掃除時必須要丟5樣東西，分別是破碗、破鞋、破衣、破椅以及來路不明的佛像，例如扔掉破鞋，「鞋」與「邪」音相同，財神才能進家門，所以家裡留有破鞋可能會導致好運無法進宅。

此外，「把紅包放在枕頭底下」的習俗時常可聽見，廖大乙對此表示，這是因為壓歲錢的歲字與睡字有諧音，有歲歲平安之意，民眾是可以把紅包放枕頭下的，到了年初五「接財神」的日子再把錢放進錢包，為自己增添整年的財運。

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