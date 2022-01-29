工程師「斗內直播主10多萬」　友直擊驚人內幕！老司機：手段一堆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前跟朋友吃飯時，發現對方「看直播配飯」，而身為工程師的友人出手相當闊綽，已斗內心儀的直播主10多萬元，讓他不禁好奇，後來也點進直播間一探究竟，結果直擊更驚人內幕。

網友在論壇zuvio提到，最近跟朋友吃飯，對方幾乎是看直播配飯，甚至到目前為止，前後斗內了直播主10多萬元，除了笑虧工程師朋友「錢真好賺」外，從未看過直播的他，也終於踏出第一步，怎料才點進直播間沒多久，迅速看到驚人的一幕。

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他接著表示，有些主播居然在自介上，大剌剌曬出價目表，像是斗內10萬元可拿私人IG、20萬可要私人Line，若金額高達50萬元，則享有VIP待遇，可以跟本人私約，「到底有沒有人真的成功約出去啊？或是順利發展關係？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，老司機們紛紛不屑表示，「笑死，就算約出去，也不會變他的啊！那是她自己設定的工作，還有那麼多傻子，怎麼可能只顧一個勒」、「斗再多也只是浪費錢」、「要發展關係不太可能，除非你的金額真的超高，能養她的那種」、「她約你去汽車旅館，你不怕死地去了，然後外面就會有3個拿樂樂棒的在等你」。

另外，也有人分享實際經驗，「我身邊朋友斗內了也將近萬，結果連個鬼都沒約到」、「我在其他直播平台有認識一個長得還不錯的阿姨，我沒有斗內任何錢給她，因為我是她開台前幾個看她直播的觀眾，而且我蠻健談的，所以有加到那個阿姨的Line，也有和她跟她朋友到文化後山看過夜景過喔」、「我朋友也在小象直播欸，聽她說有遇過瘋狂粉絲狂送禮物，但是沒有到約出去」、「我朋友斗內，有跟主播出去吃飯過」。

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