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2022年12生肖財運全解析　2生肖最旺！龍、蛇正財收入穩

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年大家應該都很希望自己的財運增加，旺好運楊登嵙老師整理出12生肖2022年財運全解析，其中屬馬、狗的朋友財運亨通，屬龍、蛇的朋友正財收入穩定，但要注意開源節流，以免聚財快散財也快。

▲▼金,黃金,金條,金元寶,金磚,金塊。（圖／CFP）

▲生肖屬龍、蛇、馬、狗的朋友今年財運都不錯。（示意圖／CFP）

旺好運楊登嵙老師的「2022壬寅年12生肖財運全解析」詳細如下：

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生肖鼠
屬鼠的人2022財運甚差，尤以農曆4月、11月為甚，若不小心警惕，恐有破財之虞！期間必須謹慎理財，節源開流，否則便很可能出現經濟危機。賺取錢財宜按部就班，奉公守法克勤克儉，賺取穩定收入即可，會比較心安理得。切勿賭博或參與投機性的買賣，以免血本無歸！

●須注意的歲數：3、15、27、39、51、63
●2022保平安：建議2022點光明燈。

生肖牛
屬牛的人2022財運甚為低迷，正財橫財均不宜憧憬，謹慎切勿受人縱恿而大意投資，很容易陷入商業騙局。此外不可向人借貸，以免得不償失而引起錢債官非。今年就是低調行事，不要做太多高風險的舉動，點個光明燈保2022一切平安。

●須注意的歲數：2、14、26、38、50、62
●2022保平安：建議2022點光明燈。

生肖虎
屬牛的人在2022「太歲」入宮，以農曆1月、2月、5月及9月為甚，必須提高警惕。今年不宜投資，會有無法回收的可能。偏財部分也是建議保守再保守，以免大破財。另外不宜借款給朋友，否則容易肉包子打狗，有去無回。

●須注意的歲數：1、13、25、37、49、61
●2022保平安：建議2022點太歲燈。

生肖兔
屬兔的人在2022正財收入穩定，但耗費多，財來財去難以積蓄。偏財普通，容易上當受騙，投機性的買賣及賭博要避免沾手，以免因貪變貧。今年秋季財運尚佳，在該期間投資可獲利，但謹記適可而止，以免適得其反。投資合作方面須保守，再三考核對方實力及為人；年逢「囚獄」星，切記不可一味追求利益而作出有關違法的事情，否則會有牢獄之災。

●須注意的歲數：12、24、36、48、60、72
●2022保平安：建議2022點光明燈。

生肖龍
屬龍的人在2022今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「白虎」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必須謹慎，尤其是農曆3月、7月及12月。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

●須注意的歲數：11、23、35、47、59、71
●2022保平安：建議2022點財神燈。

生肖蛇
屬蛇的人在2022逢「福德」吉星，財運不錯，正財收入穩定，但花費甚多，必須開源節流，否則財聚財散一場空。年犯「卷舌」平時言行要低調，以免因財惹禍。今年農曆3月、5月及10月財運旺，宜好好把握。

●須注意的歲數：10、22、34、46、58、70
●2022保平安：建議2022點財神燈。

▲▼幸運,開心,高興,職場,財運。（示意圖／shutterstock）

▲屬龍、蛇的朋友今年正財收入穩定。（示意圖／取自免費圖庫shutterstock）

生肖馬
屬馬的人在2022財運亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆3月、8月及11月要好好把握；但「白虎」入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆5月、6月、9月及10月要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

●須注意的歲數：9、21、33、45、57、69
●2022保平安：建議2022點財神燈。

生肖羊
屬羊的人在2022正財收入穩定，但花費甚多，難以積聚，故此必須戒除浪費陋習，開源節流，否則便財來財去而難以積聚。橫財不吉，切勿沾手賭博或參與投機性買賣，慎防血本無歸。

●須注意的歲數：8、20、32、44、56、68
●2022保平安：建議2022點光明燈。

生肖猴
屬猴的人在2022犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂度過沖太歲的年！

●須注意的歲數：7、19、31、43、55、67
●2022保平安：建議2022點太歲燈。

生肖雞
屬雞的人在2022財運波動較大，投資方面保守為宜，盡量穩中求勝，不可輕舉妄動。逢「陰煞」，身旁小人較多，慎防有人從中作假，以造成意外虧損。必須開源節流，防範未然。

●須注意的歲數：6、18、30、42、54、66
●2022保平安：建議2022點光明燈。

生肖狗
屬狗的人在2022收益比去年大為提升且更平穩，財運亨通、收入豐足，投資亦可獲利，橫財運偏弱，故此不宜沾惹賭博或參與投機性買賣，以免因貪變貧！正財雖收入穩定，但要提防被騙，導致血本無歸。

●須注意的歲數：5、17、29、41、53、65
●2022保平安：建議2022點財神燈。

生肖豬
屬豬的人在2022財運甚為平淡，千萬不可胡亂投資，容易出現破耗。好在你有吉星同宮，會讓破耗的問題減到最低。此外不可借錢給朋友，小心錢拿不回來。投機型的賭博不要沾，以免搞得疲憊不堪。今年財運低沉的月份，尤其農曆2月、9月及12月，在這幾個月期間必須小心理財，切勿貪得無厭以免血本無歸。

●須注意的歲數：4、16、28、40、52、64
●2022保平安：建議2022點光明燈。

※ 本文獲得旺好運授權。

2022財運亨通的有3個生肖！財運不好也別灰心呀～風水輪流轉～憑實力賺正財！

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