日月潭文武廟攜手承億文旅　邀民眾抽住宿券、博龜試手氣

▲日月潭文武廟去年首推平安龜原石文創展，今年擴大舉辦。（圖／日月潭文武廟提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節正是出遊走春時刻，日月潭文武廟繼去年後，29日起再推「壬寅（2022）平安龜展覽」，邀集全台雕刻名師以代表長壽吉祥的烏龜為主題創作、共同展出，更特聘名家以銅鋅合金翻鑄、打造102套「平安龜」，並開放預約「博龜」體驗活動，並與有最美飯店之稱的「承億文旅‧潭日月」飯店合作，提供住宿券作為抽獎大禮，邀請民眾前來參拜、試試新年好手氣。

文武廟董事長張德林表示，台灣高山流域蘊藏著許多千年的黑膽石、龜甲石、細沙岩、西瓜石、鐵丸、青龍石等奇特原石，經溪水沖刷造就有如交織蛛網、龜紋、龜背的自然紋路與線條，吸引不少雕刻師以石龜為創作題材，更有不少大師級作品現世；因此近年廟方盼結合宗教信仰與文創旅遊體驗，打造出日月潭獨一無二的展覽，並提供免費舞台讓作者和作品能夠獲得掌聲。

文武廟去年春節甫推出平安龜大展，即受到民眾熱烈迴響，因此今年擴大舉辦，共計參展作者48位，比去年多出20位，另也邀請台灣大山小溪雅石收藏名家一同共襄盛舉；並依據民間地方諺語「摸龜首，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，請出鎮殿之寶「平安石龜」迎接觀展民眾，讓所有參拜民眾都可獲祝福好運。

文武廟也攜手全台首間結合宗教文化、奪得易遊網「2021台灣最美飯店」票選「最美飯店」與「最美房間」的文創設計旅店「承億文旅‧潭日月」，合推「人氣票選活動」：民眾只要拍下平安龜大展活動現場照或與宣傳看板合照，並於社群平台標註「日月潭文武廟」或 Line給親友，即可領取抽獎券一張，最大獎為承億文旅全台通用住宿券一張，獎項亦有限量版平安靈龜。

除了提供靈龜抽獎名額，廟方指出，遊客還可預先報名參加限量「博龜」活動：於2月1日（初一）至2月5日（初五）期間每天上下午各有2場次，讓普羅信眾人人皆有機會將以銅鋅合金翻鑄打造的102 套平安龜請回家；本次展覽時間為自29日（六）至2月28日（一）為止。