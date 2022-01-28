網紅實測「特斯拉撞兩次」爆造假！特斯拉證實已提告

▲特斯拉Model 3。（圖／翻攝自特斯拉）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名擁有千萬粉絲的網紅「小剛學長」陳振罡，因發布測試特斯拉Model 3和小鵬P7兩款電動車時，稱特斯拉面對車體前有障礙物時自動緊急煞車系統「沒有反應」。沒想到，有網友發現小剛學長做測驗時疑似動手腳、加踩油門。對此，特斯拉也證實對「小剛學長」陳振罡提告，因為他的測試數據作假。

綜合陸媒報導，陳振罡日前進行駛特斯拉Model 3和小鵬P7的自動緊急制動系統（自動緊急煞車系統，AEB）介入實測；他在封閉賽道上擺汽車圖案的立體紙板、假人等物體，測試兩輛車在時速50公里時鬆開油門，是否會主動停下。

陳振罡的實驗中，特斯拉Model 3在3次測驗中有兩次沒有煞車，直接撞上障礙物；反觀小鵬P7會在障礙物前1公尺處停下。對此，陳振罡也做出結論表示，特斯拉煞不住車。

▲▼「小剛學長」陳振罡疑似在測驗中造假。（圖／翻攝網路）



沒想到，有網友在影片中發現，陳振罡操作特斯拉時，疑似有「偷補油門」的情況發生，且特斯拉Model 3的控制螢幕中竟出現代表動力輸出的「能量條」，即使能量調逐漸轉淡，也可證實的確有多次偷踩油門的狀況發生。

針對數據造假問題，特斯拉26日正式對「小剛學長」陳振罡提出告訴，起訴原因為利用信息網路實施誹謗行為。

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