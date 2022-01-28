抗癌關鍵在「營養」！褐藻醣膠助改善食慾　癌友過年圍爐不缺席

▲過年圍爐少不了大魚大肉，癌友若胃口不佳，可適量搭配「褐藻醣膠」有助於減輕化療副作用、改善食慾。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

今年春節連假長達9天，與親友相聚少不了大魚大肉，但若家有癌友，該如何兼顧健康與過節氣氛？其實年菜不用過度限制，避免影響癌友情緒，不過烹煮方式應調整，以新鮮、低油、高纖為料理原則，如果癌友胃口不佳，可以搭配保健品幫助改善。

▲春節連假長達9天，與親友相聚少不了大魚大肉。（圖／記者楊詩益攝；以下同）

像是「褐藻醣膠」經人體臨床實驗證實，有助於減輕噁心、疲勞、食慾不振等化療副作用。褐藻醣膠發展學會秘書長顏明德博士表示，褐藻醣膠是從海帶昆布表面黏滑成分，所萃取出來的一個珍貴的多醣體，這個珍貴的多醣體，是由岩藻糖所組成，所以對免疫調節、抗病毒、抗發炎等，都有很好的效果。

▲人體臨床實驗驗證，使用褐藻醣膠可提升化療治療效果。

國外調查發現，約8成癌症患者曾有營養失調問題，使治療效果大打折扣；臨床上甚至每5名癌友，就有1人死於營養不良，因此「營養充足」可說是抗癌關鍵！國內研究則顯示，服用褐藻醣膠能幫身體打好底，對於癌症治療有明顯的輔助效果；顏明德博士進一步說明，從人體臨床實驗得到驗證，病人吃了3個月褐藻醣膠後，除了副作用減輕，整個體能狀況，包括睡眠、身體機能也都獲得提升，「所以他接受化療的治療效果，從原本的69%，提升到92%」。

▲國內研究顯示，小分子在活性上面或抑制腫瘤的效果，都比大分子來得好。

然而褐藻醣膠產品琳琅滿目，民眾到底該如何挑選？顏明德博士指出，目前科學數據已證明，小分子在活性上面或是抑制腫瘤的效果，都比大分子來得更好，目前市面上也出現各種劑型，不論是喝的、粉劑或膠囊，都得確認是否有「經過完整的人體臨床實驗來驗證」，並按照建議攝取量，才能真正吃出效果、吃得安心。

▲不論粉劑或膠囊，都得確認是否有經過完整的人體臨床實驗來驗證。

享受年節氣氛，有家人陪伴就是一帖良藥，再適時補充保健食品，調節生理機能、幫助食慾恢復，吃得好、睡得飽，找回生活品質，癌友也能開心過好年。