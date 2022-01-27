電動汽車免驚　全台最高汽車充電站讓你上福壽山也不怕

▲▼福壽山設置汽車充電站，電動車可直接開上山了。（圖／民眾提供）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中梨山周遭觀光地區一直以來都沒有設置電動汽車充電站，因為地處偏遠的關係，大部分電動車駕駛都不敢貿然前往，深怕電動車在山中遇到無電可充的窘境；而號稱遠的要命的福壽山農場，經洽詢多方廠商後，終於趕在農曆年前於農場宋莊住宿區停車場，設置完成電動汽車充電樁，提供電動汽車充電服務，讓電動車的車主來到遠的要命農場依然power不斷電。

福壽山農場表示，適逢春櫻盛開時期，為了提供電動汽車充電服務，福壽山農場於場內海拔2240公尺的宋莊住宿區停車場，設置了號稱全台灣還拔最高的動電汽車充電區，讓電動汽車的車主，來到偏遠的山區也不必再擔心愛車無電可充。

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農場表示，永續經營及逐步減碳的概念已經納入農場的治理中，且越來越多的電動車車主反應，希望農場能架設電動車充電站，農場經洽詢多方廠商，終於有願意來偏遠地區架設電動汽車充電服務，目前農場使用的充電樁插頭為J1772型(特斯拉需使用轉接頭)，車主只要停好車後，掃描QRcode連結線上付款頁面，完成登錄後車輛即可進行充電，相當簡易方便。農場也將評估使用效益，未來也有機會於露營區、天池停車場增設電動汽車充電服務。