診所這幕讓她背脊發涼！病人崩潰「像在XXX」...網狂抖：好可怕

▲這診所的擺設讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

這間診所的擺設令人頭皮發麻！一名網友表示，她來到一間「很不溫暖」的診所，診間的配置讓陪診的她一進去就感覺背脊發涼，連病人自己都覺得像待在XXX。

一名女網友今（27）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文抱怨，陪人去診所看病，一走進診間就覺得怪怪的，空間不算小但全都以白色為主，不管是牆壁還是地板磁磚，就連病床上的棉被都是，除了床、椅子和電扇沒擺其他東西，給人冷冷的感覺，也讓她形容這是一間不溫暖的診所，「讓陪診的人毛骨悚然，連病人自己都覺得像在XXX」。

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從貼出的照片可見，偌大的診間內只有一床病床靠在牆邊，因牆壁、地板都是磁磚，因此這張病床顯得很冰冷，再加上鋪著白色「棉被」，讓人看得背脊發涼。

▲偌大的診間內只有一床病床。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

網友看到照片也都全身發毛，直呼「好可怕」、「這好像助念室」、「不舒服」、「有沒有阿彌陀佛錄音帶不停一直環繞著…..」、「還白色棉被」、「寬敞明亮大空間，空到你心裡發寒」、「沒仔細看，還以為來到了醫學院的大體解剖研究室了。」、「超級像在入X室」、「都要哭了」。

不過也有人認為，「換個心態想，防疫期間旁邊沒別的病患，也是好事。」、「加強版的2級警戒！」