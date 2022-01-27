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桃園本土確診+28！ 鄭文燦：3條感染源不明　「宣布最新餐廳規範」

▲▼鄭文燦。（圖／桃園市政府）

▲鄭文燦表示，有4條傳播鏈在跑，其中3條感染源仍不明。（圖／桃園市政府）

記者陳致平／綜合報導

台灣今（26）日增加46例本土確診，其中桃園新增28例，因應近期幾起群聚案例都與餐廳內用有很大的關連性，桃園市長鄭文燦宣布防疫新措施，1/29（六）起「桃園市餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放」，他也說明，市內現在有4條傳播鏈在跑，其中3條感染源仍不明。

桃園今日新增28例本土確診，個案各年齡都有， 鄭文燦在疫情說明會中說明，目前有三條主要傳播鏈正持續追查中，第一條是遠雄自貿港區內亞旭電腦的群聚感染；第二條是某幼兒園兩位幼兒確診，已匡列居隔86人、採檢幼兒園師生及家長664人；第三條為龍潭某山友確診，其感染源待查，已進行相關匡列採檢作業。

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▲▼桃園＋28！「錢都群聚感染」5人同時段吃鍋全中　市府急發細胞簡訊。（圖／中央疫情指揮中心）

▲桃園＋28！「錢都群聚感染」5人同時段吃鍋全中　市府急發細胞簡訊。（圖／中央疫情指揮中心）

鄭文燦說明，有關案18530幼兒園相關案，昨日公布就讀加貝爾幼兒園案18530、18531小姐妹，1/25市府立即進駐校園，緊急替664名師生及密切接觸者進行採檢。今日新增2學童、6家人確診，皆為匡列範圍內，目前此幼兒園共累積10例確診。

有關案18514這位曾到石門山唱歌的山友，則衍伸新增4例確診，案18556為案18514的姐姐；18554、18612（新北案）、18625曾與案18514於龍潭區農家樂小吃店同桌吃飯與唱歌。

另案18135同餐廳相關案，在經過疫調人員交叉比對後發現，新增之案18616、18617曾於1月16日於錢都日式刷刷鍋八德介壽店用餐，與日前公布之大湳市場母女（案18135、18154）和孕婦（案18348）用餐日期與足跡重疊，因此初判此為一餐廳群聚事件。

此外，案18555為自行快篩陽性後，再到醫院採檢確診，Ct值28，感染源調查中。鄭文燦表示，兩起餐廳相關案我們將比照中壢西堤事件，擴大採檢、擴大匡列，並已發送細胞簡訊，同時於熱區附近增設兩處社區採檢站，呼籲與個案足跡重疊或認為有必要的民眾前往採檢。

 

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