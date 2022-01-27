「吃鍋K歌染疫」連爆！醫贊同內用減半　急喊：過年少去大型集會

▲降低內用傳播風險，桃園26日起內用餐廳座位減半。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土Omicorn傳播鏈累計10條，台北、新北、桃園、宜蘭4縣市均有感染源不明個案。感染科專家表示，從群聚爆發以來，機場、西堤群聚都已趨緩，最新熱點應屬桃園3條不明傳播鏈，需再觀察1~2週，民眾除了要盡快打疫苗外，過年期間也要有自覺，「太大型聚會不要去」，尤其在疫情熱區的桃園民眾更須注意。

中央流行疫情指揮心昨日公布新增46例本土個案，其中29例在桃園，14例為亞旭電腦員工，分別為7例本國籍、7例外籍移工，除了該公司外，自貿園區其餘工廠都可復工。另外15例則分別散落在1例新發現的感染源不明個案和3條不明感染源，其中2條不明感染源都與內用有關。

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▲桃園新4條不明感染源再增個案，其中3條都與用餐有關。（圖／指揮中心提供）

桃園市長鄭文燦在防疫會議上表示，新增經疫調看來都與到餐廳用餐或是家庭聚餐有關，因此公布內用新規定，包括餐廳內用座位必須減半、內用離座須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放等減少接觸。

對此，林口長庚副院長、感染科醫師邱政洵表示，Omicron在全球無孔不入，目前能做到的就是減災，在現有傳播鏈上盡可能地做到疫調、匡列與隔離，及早把外擴的傳播鏈切斷，才能有效防堵疫情。

針對桃園市內用減半的新措施，邱政洵也表示，「這是很好的NPI作為」，餐廳、工作場所等都是容易發生群聚的高風險場域，目前已有多家公司自主實施分流辦公、居家工作，都能有效防止疫情擴散。

▲亞旭電腦再增14人確診，持續停工。（圖／指揮中心提供）

「Omicron就跟流感一樣，你能想像每年沒有流感病例嗎？」邱政洵表示，本土Omicron疫情已經爆發，再去追究春節返國7+7政策是否有缺口「真的沒必要」，因為病毒無孔不入，台灣與韓國、新加坡相比，防疫已經做得非常好了。

最後，邱政洵表示，既然疫情已經爆發，就只能做好個人防疫泡泡，還沒打疫苗的要快點打，指揮中心也要儘速跟進美國，讓5~12歲兒童接種新冠疫苗，提高全體覆蓋率。至於指揮官陳時中所提，考慮讓12~18歲接種第三劑規劃，邱政洵表示，還是要看第二劑接種情況如何再決定。