高雄港染Omicron妹「BA.2」憂誤認Delta　羅一鈞：定序不會驗不到

▲高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前已經有10條Omicron本土傳播鏈，當中高雄港相關群聚初判感染菲律賓株（BA.2）被稱為Omicron的妹妹，專家憂心其特徵可能被誤認為Delta。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，誤判主要是國外曾經有用PCR初篩，因為位點缺失特徵問題，會誤認，而國內檢測Omicron都是使用定序去區分，不會有驗不到BA.2的情形發生。

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▲高雄港確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台灣本土疫情爆發，高雄、桃園群聚被視為重中之重，指揮中心日前已經確認高雄港最初確診一家三口驗出Omicron菲律賓株（BA.2），昨又新增1例定序相符，為有旗津活動史的案18309大學生，返回台北家中後出現症狀，媽媽也確診。然而BA.2主要的特徵是檢測時可能會以為不是Omicron，有誤判可能，另傳播力似乎稍強。

羅一鈞說明，BA.2和原來廣泛的Omicron（BA.1）差別主要在於共同相同有30多個突變位點，但有20幾個不太一樣分類上，屬於不同品系、屬於亞系。

目前研究顯示，BA.2致病力跟疫苗的一些保護效果上面大概跟原先Omicron沒有太大差別，傳播力少數報告分析傳波例有比先前增加大約可能1~2成，不過還有待更多研究證實。

羅一鈞指出，高雄港群聚個案數部分還是有在增加，不過增加的速度和先前桃機、引發後續銀行、餐廳群聚相比，沒有特別明顯快速或是增多的情形，還有待後續觀察。

至於檢測部分，羅一鈞說，因為歐美國家大量個案要做快速Omicron初篩，過去有用特定PCR試劑偵測BA.1特別一位點的遺失，不過這樣特徵在BA.2這是沒有，所以用那個PCR檢測工具無法區分出BA.2跟Delta之間的差異，可能誤判為Delta。而國內有Omicron以來沒有改變檢測方法，都是用定序確，不會受到位點改變影響，也因此，在國內不會有檢測不到，或者誤判情形發生。