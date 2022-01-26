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專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

▲居檢民眾擅離指定住所，台中市府依春節檢疫專案重罰30萬。（圖／台中市政府提供）

▲居檢民眾擅離指定住所，台中市府依春節檢疫專案重罰30萬。（圖／台中市政府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

國內疫情拉警報，竟還有居檢民眾半夜落跑！台中市一名30多歲陳姓男子1月12日由大陸返國，在南屯區防疫旅館進行14天居家檢疫，豈料1月23日凌晨飯店緊急通報警方，陳男竟違規擅離外出，到早上8點才回旅館。警方接獲通報後並會同南屯區公所里幹事前往現場進行訪查。市府表示，陳男擅離指定住所逾6小時，違反春節檢疫專案，依法開罰30萬元。

▲居檢民眾擅離指定住所，台中市府依春節檢疫專案重罰30萬。（圖／台中市政府提供）

民政局長吳世瑋表示，警方獲報後即前往陳男入住的防疫旅館查調，確認陳男確實未在房內，撥打陳男手機及所留市話，不是顯示關機中就是無人接聽，似乎刻意躲避調查；警方隨後檢視該防疫旅館監視器，發現陳男於0時28分步出房間後，以搭乘電梯及走樓梯方式，自地下室停車場出口步行離開，直至當日上午7時10分才返回防疫旅館房間，陳男違規事證明確，南屯區公所也隨即報請市府衛生局強制移送陳男至集中檢疫所。

吳世瑋指出，此次陳男違反居家檢疫規定，擅離指定住所長達6小時以上，違規情節重大，涉及違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，民政局將依法及春節專案裁罰基準，開罰30萬元。民政局提醒，春節檢疫專案期間，違反居家檢疫規定，首次擅離即移至指定場所集中檢疫，另縮短擅離時間加重裁處，過去擅離1小時處10萬元罰緩，現在則提高處20萬元罰鍰,並依照擅離時間最高可處以100萬元罰鍰，呼籲民眾務必遵守檢疫規定，保護自己與家人朋友。

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