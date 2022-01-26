松菸巨型剪紙虎光雕秀！512隻虎藏身園區　走春首推實境解謎包

記者林育綾／台北報導

虎年走春去處+1！松山文創園區推出戶外「虎虎哈嘻．大過虎年」展覽，有512隻紅色剪紙虎藏身園區各處，其中特別展出6幅大型剪紙虎作品，每幅超過200公分，夜晚還搭配絢爛的光雕秀；此次更首度推出戶外實境解謎包，還有多樣的虎年相關開運小物及品牌優惠。

▲▼松山文創園區「虎虎哈嘻．大過虎年」展覽，夜晚還搭配絢爛的光雕秀。（圖／松山文創園區）

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松菸古蹟擁有84年歷史，今年松山文創園區攜手漢聲出版社，舉行「虎虎哈嘻．大過虎年」展覽，以剪紙藝術裝置打造年節氛圍，總共512隻老虎藏身於園區各處，展覽共分為7個展區分布在園區各處，分別為〈虎虎生風〉、〈吉祥平安〉、〈大過虎年〉、〈生肖賀喜〉、〈虎虎哈嘻〉、〈祈福顧厝〉及〈六寶嬉春〉，每件展品都有其代表的祝福意義。

其中在文創大街展出的〈虎虎生風〉，展出6幅大型剪紙虎作品，每幅超過200公分，包括母子虎、大小虎，還有兩幅團花對虎，展現春節闔家歡樂的氣氛；更特別與天衍互動合作，在夜晚搭配光雕秀，讓每幅剪紙虎不但閃閃發光，還綻放絢麗的煙花、吉祥如意圖騰，讓科技結合傳統剪紙藝術，碰撞出創新火花。

▲「虎虎哈嘻．大過虎年」共分為7個展區分布在園區各處，每件展品都有其代表的祝福意義。（圖／松山文創園區）



此外，今年更首度推出松菸戶外實境解謎包，故事設定為回到1937年的松山菸廠，透過解謎包的遊戲導引，玩家在真實歷史痕跡中尋找神秘的線索，包括過去菸廠時期保存下來的鍋爐房、育嬰室、巴洛克花園等，20個戶外公共區域都藏有線索，有別於以往傳統紙筆式的解謎體驗，利用手機結合AR體驗及5G應用，穿梭古今虛實，融入劇情享受解謎。解謎包可在松菸小賣所及官網購買，園區服務中心也貼心準備5G手機租借服務。

▲▼松山文創園區規劃「虎虎哈嘻．大過虎年」展覽。（圖／松山文創園區）

而為了迎接虎年，以扶植文創為主的松菸小賣所也集結許多虎年開運小物；還有營運至今4年的松菸風格店家，長期發掘台灣優質文創品牌，在春節檔期也推出過年新品及相關優惠活動。