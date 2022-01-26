與大湳市場母女「同餐廳用餐」+2確診！　不明感染源群聚累積5人

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增46例本土個案，桃園就佔了29例，其中2例為餐廳群聚。指揮官陳時中表示，這兩案與先前公佈過的大湳市場母女和不明感染源孕婦在曾於同時段在同餐廳用餐，因此變成一個不明感染源群聚，該案累積5人染疫。

指揮中心表示，今日新增本土個案為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

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指揮中心統計，截至目前國內累計5,542,669例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,523,800例排除)，其中18,503例確診，分別為3,475例境外移入，14,974例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計122例移除為空號。

▲桃園相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心公布1/26確診個案表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大