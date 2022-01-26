國民黨駐美代表處成立！國旗、黨旗重返華府　朱立倫將赴美揭牌

▲國民黨召開「國民黨駐美代表處階段成果報告」記者會宣布，該黨駐美代表處已落腳華府，在台訂製的代表處牌匾以2004年至2008年期間曾在華府飄揚過的國民黨黨旗、國旗將一起重回華府。（圖／國民黨提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨26日召開「國民黨駐美代表處階段成果報告」記者會宣布，國民黨駐美代表處已落腳華府賓州大道601號，在台訂製的代表處牌匾以2004年至2008年期間曾經在華府飄揚過的國民黨黨旗、國旗也將一起重回華府。

國民黨主席特別顧問兼國際部主任黃介正表示，國民黨國際部副主任黃裕鈞11月30日啟程赴美後隨即展開拜會行程，先到美國西岸，再到美國東岸，正式在華府落腳。

黃介正指出，國民黨駐美代表處並非自行租一個房子就成立，須合乎美國法律與相關規定，透過律師、會計師討論，依照美國國內法律規定走完流程。

▲黃介正。



黃介正說明，國民黨駐美代表處牌匾有很重要的意義，中華民國所有駐外單位，在設處正式機構，牌匾都是在台灣做的，由專人專送到駐地掛牌，這塊駐美牌匾由黨主席朱立倫和黨中央核定授權製作，等朱立倫到美國訪問會有揭牌儀式；代表處設於美國華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。

文傳會主委凌濤在現場展示曾在過去國親聯合駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，強調將把這兩面國旗與黨旗掛在重啟的駐美代表處，彰顯藍營對美工作的傳承。

▲凌濤。



凌濤則回顧國民黨駐美歷史指出，2000年首次政黨輪替後，藍營體悟到要有正式的對美溝通管道，否則政策主張可能被扭曲與誤導。因此國民黨與親民黨於2004年成立聯合駐美辦事處，由曾任中華民國駐美代表處國會組組長袁健生擔任代表、前政治組組長張大同任副代表。

會中展示曾在2004年至2008年於華府國親聯盟駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，凌濤表示，兩面旗幟將帶到重啟的駐美辦事處，象徵國民黨務實外交政策重回華府，溝通管道將重新啟動。

至於朱立倫訪美時機，凌濤表示，相關行程正在規劃中，將視疫情發展狀況妥善安排，若有相關進度會隨時更新。