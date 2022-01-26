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有確診足跡？CITYLINK松山壹號店閉館清消　添好運公告停業1天

▲添好運松山車站店7/10開幕　全新推出桌菜滿足宴客聚餐需求。（圖／和億生活提供）

▲添好運松山車站店今（26）日停業一天。（圖／和億生活提供）

記者黃士原／台北報導

繼台北101因有確診足跡而停業，今（26）日再傳CITYLINK松山壹號店有確診者足跡，添好運松山車站店配合百貨進行全館環境大規模清消，今日暫停營業一天。添好運表示，停業一天是配合百貨停業一天，並非松山車站店裡有確診足跡，1月27日起恢復正常營業，公告是為了讓訂餐及想前往之顧客留意營業時間。CITYLINK 松山壹號店臉書粉專也公告今日停業一天。

▲▼添好運松山車站店暫停營業一天。（圖／取自添好運臉書）

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▲添好運松山車站店暫停營業一天。（圖／取自添好運臉書）

▲▼CITYLINK松山壹號店停業一天，2F朱記、3F LOUISA暫停營業3天。（圖／取自CITYLINK松山壹號店臉書）

▲CITYLINK松山壹號店停業一天，朱記、LOUISA暫停營業3天。（圖／取自CITYLINK松山壹號店臉書）

另外，時尚品牌Louis Vuitton（LV）21日活動傳出有確診者出席，緊急通報後休業3天消毒。台北101也因有確診足跡，今天全面休館清消，相關疫調也將持續當中。根據了解，確診案例18518為雜誌編輯，除1／25曾出席LV在台北101舉辦的男裝店活動，近日也參加不少活動與派對，LV表示接獲通知後，已著手將當天參加的賓客名單造冊。由於派對舉辦地點在台北101，業者25日晚間宣布今日停業消毒。

小編也在臉書發文「因應防疫政策，台北101購物中心於1/26休館一日，造成不便敬請見諒。」台北101強調，將配合中央流行疫情指揮中心及衛生局相關疫調，持續落實最高規格防疫措施。

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