最強求發財金5步驟一次看　3禁忌放夫妻房間會破財

記者黃翊婷／綜合報導

春節假期將至，不少人會提前或是在年節期間到廟裡拜拜，祈求新的一年好運旺旺來，有些廟宇還會提供發財金，供民眾招財保平安。旺好運楊登嵙老師分享向神明求發財金的5步驟以及3個禁忌，包含發財金不可以花掉、不可以轉賣，也不可以放在廁所或是夫妻的房間，否則可能會破財。

▲民眾求到發財金還要注意擺放的位置和方式。（資料照／記者蔡玟君攝）



第一步：先還金再求金

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若已經向某廟的神明借發財金，要先還金再求金，古人云，「有借有還，再借不難」。

第二步：求發財金

【發財金的求法】

1、拿起擲筊在香爐順時針轉3圈，小聲唸出聲音，讓土地公能聽見您的聲音。

一般上班族：弟子（或信女）姓名、生日（國曆或農曆幾年幾月幾日生）、地址，祈求XX神明保佑，請回發財金，讓弟子（或信女）工作順利，小人遠離，平安健康，可以的話，請XX神明賜給一個聖筊。

業績性質或做生意：弟子（或信女）姓名、生日（國曆或農曆幾年幾月幾日生）、地址，祈求XX神明保佑，請回發財金，讓弟子（或信女）事業順利，財源廣進。

若要更好的方法，許願願力更大，請XX神明保佑（多久時間、業績可以達成多少），若達成將以多少金額來還金，可以的話，請XX神明賜給一個聖筊。

2、若第一次聖筊，可以借600元發財金；第二次聖筊，可以借500元發財金；第三次聖筊，可以借400元發財金；第四次聖筊，可以借300元發財金；第五次聖筊，可以借200元發財金；第六次聖筊，可以借100元發財金。

3、到廟裡服務中心「求金」窗口領取向神明擲筊所允的發財金紅包。

4、將發財金紅包拿到神明主爐過火，以順時針繞3圈，啟動招財納福效果。

第三步：發財金擺放

1、站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子東北方。

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人，或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置發財金可提升業績、增進財源，讓財運亨通。

2、擺放在家中的財位，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方，是為「財位」。

3、擺放在神龕上。

4、擺放在保險箱內。

5、放在錢包或包包內。

以上任選1種或4種擺放，讓這些地方吸收發財金的財氣及好運。

第四步：小錢滾大錢

將發財金的財氣及好運存到自己的銀行戶頭，藉由努力工作，讓發財金小錢滾大錢。

第五步：發財金禁忌

1、發財金一定要存到自己的銀行戶頭，不可花掉，否則會將自己的財氣及好運送掉，反而破財、漏財。

2、不可將發財金以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

3、不可將發財金擺放在汙穢不淨的地方，例如將發財金擺放在地上，任由他人跨越過去，或是擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財。

● 本文獲得旺好運授權。