今天是送神日！清屯順序、6禁忌一次看：清香爐用倒的恐衰整年

▲送神日有6大禁忌。（圖／記者林世文攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（國曆1月26日）天是每年農曆12月24日的「送神日」，這裡所指的神就是灶神，主管人間香火，體察民間疾苦，也是玉皇大帝的弟弟，因此民間俗習會在這天準備甜食獻給灶王爺，希望吃了之後能多說些好話；除此之外，也會在這一天清屯，也就是清洗佛桌、香爐、祖先牌位和佛像。清水孟國際塔羅小孟老師就指出，在送神日有些習俗與「6大禁忌」要注意，犯了可能衰整年。

習俗：

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送神一般會準備的供品有三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對以及花一對，紙錢則有壽金、刈金、馬甲。

祭拜方法：

祭拜方式為先將供品放上神桌，點燃蠟燭後請神明來享用食物，接著可以拿香在廚房拜拜，請灶王爺到神桌用餐，祈求回到天庭後為自己與家人多美言幾句。

需要注意的是想要更有誠意的話，可以在廚房多準備一份牲禮來祭拜，拜完和燒完紙錢後再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭，若住的地方不可以放鞭炮，也可以在廚房播放鞭炮的音樂聲代替。

清屯順序：

送完灶神完後，接著就要開始清屯，順序是到佛桌燒香，稟告神明與祖先說即將開始清屯，第一步先清理神像，因為神明最大；第二步清理神明香爐；第三步清理祖先牌位；第四步清理祖先香爐；第五步清理佛桌；第六步清理擲杯。

不可以倒爐：

清理神明與祖先的香爐時，可以拿全新的湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，而濾網要放在香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把好的香灰放回香爐裡，最後抹平象徵平安圓滿。絕對不可以「倒爐」，也就是將香爐中的香灰直接倒出來，代表好運被倒光，全家會衰一整年。最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

初四記得接神：

俗謂：「送神早，接神晚」，因此大部分都在下午4：00後，要準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

祭拜地點：

祭拜地點一般在神明桌，如果家中沒有擺神明廳，也可以在廚房爐灶上，或在餐桌上來祭拜。

送神日禁忌：

1.不可以說壞話吵架

送神日是吉日，最好在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2.送神不可以太晚

今年祭拜的最佳時間為早上5：00~7：00，太晚拜灶神，會讓灶王爺來不及回天庭，因此越早拜越好。

3.神像、香爐、祖先牌不要亂搬動

清屯完的神像、香爐、祖先牌位位置不可亂放，務必歸位。

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位，以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5.送神完再開火

送神日要讓神明好好休息，因此最好送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6.清屯不宜有負面情緒

清屯時千萬不要有負面情緒，因為神明與祖先容易感受到負面磁場，因此建議清屯時保持愉悅的心情。