新手媽豪送彌月蛋糕…「閨蜜全食言」收完禮就失聯　她嘆：像被騙

▲用彌月蛋糕看清假面朋友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

結婚是考驗友情的最佳時刻，沒想到連送「彌月蛋糕」都有可能看輕朋友真面目！一名新手媽感嘆，孩子出生後收到不少朋友的關心，好友紛紛說要包紅包、送禮，於是她送每個有私訊的朋友一份彌月蛋糕，怎料朋友們收到竟紛紛消失，當初說好要送彌月禮、紅包也全無下文，讓她感覺自己「被騙彌月蛋糕」。

原PO在Dcard表示，小孩出生後很多朋友陸續傳訊息說要送禮，像是「我正在挑妳小孩的禮物」、「欸我們是好閨蜜欸，妳生小孩我當然要包一包大的」、「我們要合資送妳超級驚喜的彌月禮物」等等，她原本很感動朋友們都十分慷慨，於是也一一要了地址，每人送一份彌月蛋糕。

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▲朋友收到彌月蛋糕就消失。非當事人（示意圖／記者鄺郁庭攝）



沒想到原PO彌月蛋糕陸續寄出後，「這些人就再也沒提過彌月禮的事了⋯現在孩子已經三個多月，這些人也沒送禮」，雖然不差那一份禮物，但總覺得當初被朋友給騙了，答應會送彌月禮，收到蛋糕後卻杳無音訊，還搶著說要當小孩的乾媽，令她實在好心寒。

網友感慨，「這種事也要騙？！感覺好糟喔，當作是看清她們真面目的學費」、「你可以跟他們說：上次說送寶寶的禮物，我去找妳拿還是你也用寄的？我怕小孩長大很快」、「蛤！？有送禮或包紅包才會給彌月蛋糕耶」、「我也是送了蛋糕，對方說要送兒子包巾，現在小孩已經一歲多了還沒拿到手」、「我生大寶的時候送了四十幾盒給朋友，真的有送禮的才10個，那時候也是因為收到他們的訊息說要送禮物給小孩。」