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陽光男孩「簽志願役」變樣　2年不洗澡關家中！嬤嚇：像魔鬼一樣

阿華嬤想到寶貝孫子如今繭居在家，卻又因不符標準無法強制就醫，不禁悲從中來，在鏡頭前頻頻拭淚。（圖／方萬民攝）

▲阿華嬤想到寶貝孫子如今繭居在家，卻又因不符標準無法強制就醫，不禁悲從中來，在鏡頭前頻頻拭淚。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台劇「我們與惡的距離」劇情精彩、發人省思，當中的角色「應思聰」細膩刻劃思覺失調患者的痛苦，而我國《精神衛生法》規定，患者須有自傷傷人之虞才能強制就醫，也讓許多「沉默的應思聰」被深藏在家中。本刊接獲投訴，25歲的阿華（化名）當兵回來後性情大變，整日把自己關在房內成為繭居族，8旬祖母更因此擔憂成疾，只盼孩子能得到幫助。

「他現在像魔鬼一樣，嘴巴會自言自語，我看了真的很害怕。」阿華嬤表示，孫子剛回家時偶爾還會陪同買菜、扛重物，但自我封閉的時間越長，阿華的病情也越發嚴重，他不洗澡、不倒垃圾，頭髮鬍鬚更不曾修剪，整個房間滿是垃圾髒污，家人走過都會聞到一陣惡臭，越發脫序的行為讓全家都膽戰心驚。

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「社會局、兵役課還有精神科醫師都來過，都沒有辦法。」阿華爸說，他曾向多個單位求救，連台北市議員張茂楠都來關心，還有醫師進入阿華房內，匆匆一瞥就能斷定是思覺失調症，倘若未及時治療，對他大腦的損害將越嚴重，無奈礙於法規限制，無法將他強制就醫。

去年12月底，本刊造訪阿華爸與祖母的工作地點，當日的台北出現難得陽光，終於結束連日的低溫與潮濕，但罕見的溫暖並沒有照射進2位長者的心裡，想到「心肝寶貝」懷著報效國家的理想投筆從戎，如今竟成為足不出戶的「繭居族」，他們同樣飽受折磨。

「希望上天保佑我們阿華，錢賺多賺少不要緊，只要他健康快樂就好。」記者抵達時，阿華嬤正拿著三柱清香向供奉的神明喃喃祈禱，一字一句都訴說著為人長輩最真摯的心願，她怎麼也想不到，曾經帥氣斯文、人人誇獎的「乖孫」，有朝一日會變成長髮凌亂、拒絕洗澡的「都市野人」。

阿華爸回憶，阿華在大家庭中長大，自幼個性內向害羞，但他身量挺拔、笑容靦腆，從小就深得眾姑姑和阿姨的喜愛，他大學期間曾到高級餐廳當服務生，當時還經常與朋友同事去唱歌出遊，交友互動都十分正常，原期盼這個小兒子有個正當工作安穩一生，沒想到當志願役從軍後竟毀了他一生。

阿華爸說，兒子大學時不想繼續被關在學術象牙塔中，決定休學投身軍旅，阿嬤原本十分反對，但他尊重孩子的想法，阿華也在2018年進入部隊，更自願為國鎮守前線，到「國之北疆」東引島忍受刺骨低溫與強勁寒風，放假還會帶著馬祖特產回家探望，正當家人逐漸放心時，意外卻在2019年發生。

據了解，阿華在2019年9月間因不明原因失蹤，軍方發現後立刻報警並調閱通聯，最終才在島上一角找到人，但在哪尋獲、如何找到都未與家屬清楚說明，阿華被發現後，立刻送往北投國軍醫院醫治，部隊更明言禁止他回去服役，阿華最終只能在前年初被迫不光榮退伍返家。

阿華2018年主動請纓到馬祖東引為國鎮守疆土，卻疑似在軍旅中遭受刺激而性情大變。（示意圖／報系資料照）

▲阿華2018年主動請纓到馬祖東引為國鎮守疆土，卻疑似在軍旅中遭受刺激而性情大變。（示意圖）

巨大的變故給了阿華強烈打擊，他回家後立刻把自己關進房間，絕大多數時間皆不與外人接觸，僅過年圍爐有出來一起吃飯，阿華爸多次想與兒子溝通皆未獲正面回應，原以為歲月能消弭兒子心中的傷痕，讓他自己「想清楚、冷靜一點」就能重新開始，阿華的情況卻每況愈下。

阿華嬤提到，她每天會在餐桌上放200元，阿華則會在半夜凌晨出門，拿這筆錢去超商買飲料、便當和香菸，倘若真偶遇家人，就會像「老鼠碰到貓」般立刻躲閃，她曾試圖進房間幫忙整理，但遭孫子阻止還被推出房門，她無數次站在阿華的房門外難過落淚，心急如焚卻又無計可施，最終只能黯然離去。

本刊調查，《精神衛生法》第32條規定，若發現疑似精神病患有自傷、傷人或可能舉動時，得由警察、消防及衛生單位會同家屬護送至「指定強制就醫責任醫院」就醫，但阿華封閉自我的舉動不符合上述條件，家屬四處求助皆吃閉門羹，只能看著阿華的情況越發惡化。

「只要他會洗澡，就好了。」阿華嬤表示，她對這個孫子別無所求，找不找工作也不要緊，只期盼相關單位能伸出援手，讓孩子能得到應有的醫療照顧，別讓愛孫的大好歲月就此埋沒在陰暗骯髒的房間中。

台劇「我們與惡的距離」細膩刻劃思覺失調患者的痛苦，當中角色「應思聰」發人深省。（圖／翻攝公視）

▲台劇「我們與惡的距離」細膩刻劃思覺失調患者的痛苦，當中角色「應思聰」發人深省。（圖／翻攝公視）

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