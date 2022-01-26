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修車險被詐12萬元！汽車原廠唬「變速器沒保固」　最後她花5K解決

▲▼修車,保養 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子修車差點被騙錢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

汽機車的維修費用常有議價空間，一名女子近日將汽車開回長期配合的原廠檢查，得知更換變速器要12萬元，她質疑「去年原廠才說要買延長保固」，廠方則說變速器不含在內，沒想到發現根本是廠方話術，她最後用5千多元就將變速器修好。

「十二萬新台幣差點飛走」，一名網友昨（25）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她表妹的汽車一直以來都在屏東的原廠保養維修，近日變速器故障，廠方告知「全新的要12萬元，外面私人保養廠的整新機約5、6萬元」，但她又想起，明明去年原廠主管還要她買延長保固。

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她請原廠查看保固資料後，廠方則稱「當初的保固內容沒有變速器」，她便選擇到其他保養廠看看價格，沒想到老闆告訴她這台車的保固有延長到10年，照理說變速器應該不需自行更換，她直接打到總公司詢問，更確定變速器確實在保固內。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

她再度詢問最初的原廠主管，對方才說「我查了之後發現變速器確實是有保固，請你將車開回維修」，讓她相當不滿，「修完的明細內容不是全新的變速器，是零件，只需五千多元就能解決的，竟然叫車主整個換全新的，這是原廠保養？」

文章曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言表示，「女生開車回原廠，通常都被當盤子敲」、「原廠沒跟妳說，我一個廠要養多少人嗎？」、「令人感覺是黑心原廠，裝瘋賣傻地想坑消費者」、「先騙你換全新或整新的，然後等你走了後再把你的舊的修好當整新機賣的概念」、「從來也不去原廠！認識的保養廠讓我家的車都能開超過15年」、「原廠不意外，新手村」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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