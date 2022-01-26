不明感染源已6條！台大醫：離趨緩還遠　當心Omicron妹延燒高雄

▲高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前已經有8條Omicron本土傳播鏈，當中高雄港相關群聚初判感染菲律賓株（BA.2）；而指揮官陳時中清點還有6條感染源不明，以桃園為最主要。感染科專家黃立民認為，只要仍有感染源不明，國內離疫情趨緩就還遠；而高雄流行BA.2，也不要認為它會比桃園弱，我們現在發現的病例絕對不是第一波，關鍵在於病毒已經在社區傳多久。

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▲高雄港確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台灣本土疫情爆發，高雄、桃園群聚被視為重中之重，指揮中心日前已經確認高雄港最初確診一家三口驗出Omicron菲律賓株（BA.2），是第8條Omicron本土傳播鏈，今天又新增1例定序相符，為有旗津活動史的案18309大學生，返回台北家中後出現症狀，媽媽也確診。

此外，還有幾例零星感染源不明個案，陳時中點出，包含昨新增的桃園幼兒園姊妹、桃園龍潭50多歲男性，台北圓山飯店廚師至房仲哥哥與其客戶，宜蘭礁溪飯店員工與其友人確診，還有桃園染疫孕婦、大湳市場活動史母女等6條屬於不明感染源，還要需要追查或是等觀察期後。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，不明感染源所代表的意思就是「疫情已經爆出去」，進入社區，蔓延方向不明；現階段不可能分析哪一條的風險比較高，這也沒有意義，只知道Omicron這波疫情已經擋不住。

不過，相較於上週單日本土個案屢創新高，甚至有單日80餘例，過去兩天新增本土個案僅有十幾例，是否有疫情趨緩跡象。黃立民認為，「這時候還指望趨緩就太美好了」有不明感染源個案出來，代表即使認真查都不見得可以找到感染源，代表疫情離結束還遠，估計一定要到春節後，短要則一個月，長則三、四個月。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

至於在高雄檢出Omicron的BA.2變異株，根據外電報導指出，是被稱為「Omicron妹妹」的亞種，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）正納入調查；目前在丹麥、英國和德國部分，有證據顯示BA.2正在增長。

黃立民分析，BA.2主要的特徵是檢測時可能會以為不是Omicron，但實際仍屬於Omicron，有誤判可能，另傳播力似乎稍強。

黃立民指出，透過國外經驗，國內在檢出BA.2不是問題，傳播力可能加強，但也沒有差那麼多，重點在於「病毒已經在社區傳播多久」，高雄最早確診的一家三口肯定不是最早、第一波就抓到，所以每波傳染都要小心，也不要認為比桃園那一波群聚弱。

黃立民重申，此時民眾可以做的就是配合防疫規範，戴口罩、勤洗手、打疫苗等措施做好，另則是盡量篩檢，及早確認是否染疫，揪出個案，避免潛藏在社區成為隱形傳播鏈。