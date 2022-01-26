　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不明感染源已6條！台大醫：離趨緩還遠　當心Omicron妹延燒高雄

▲▼高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前已經有8條Omicron本土傳播鏈，當中高雄港相關群聚初判感染菲律賓株（BA.2）；而指揮官陳時中清點還有6條感染源不明，以桃園為最主要。感染科專家黃立民認為，只要仍有感染源不明，國內離疫情趨緩就還遠；而高雄流行BA.2，也不要認為它會比桃園弱，我們現在發現的病例絕對不是第一波，關鍵在於病毒已經在社區傳多久。

▲▼高雄港確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄港確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台灣本土疫情爆發，高雄、桃園群聚被視為重中之重，指揮中心日前已經確認高雄港最初確診一家三口驗出Omicron菲律賓株（BA.2），是第8條Omicron本土傳播鏈，今天又新增1例定序相符，為有旗津活動史的案18309大學生，返回台北家中後出現症狀，媽媽也確診。

此外，還有幾例零星感染源不明個案，陳時中點出，包含昨新增的桃園幼兒園姊妹、桃園龍潭50多歲男性，台北圓山飯店廚師至房仲哥哥與其客戶，宜蘭礁溪飯店員工與其友人確診，還有桃園染疫孕婦、大湳市場活動史母女等6條屬於不明感染源，還要需要追查或是等觀察期後。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，不明感染源所代表的意思就是「疫情已經爆出去」，進入社區，蔓延方向不明；現階段不可能分析哪一條的風險比較高，這也沒有意義，只知道Omicron這波疫情已經擋不住。

不過，相較於上週單日本土個案屢創新高，甚至有單日80餘例，過去兩天新增本土個案僅有十幾例，是否有疫情趨緩跡象。黃立民認為，「這時候還指望趨緩就太美好了」有不明感染源個案出來，代表即使認真查都不見得可以找到感染源，代表疫情離結束還遠，估計一定要到春節後，短要則一個月，長則三、四個月。

▲▼指揮中心1/23記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

至於在高雄檢出Omicron的BA.2變異株，根據外電報導指出，是被稱為「Omicron妹妹」的亞種，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）正納入調查；目前在丹麥、英國和德國部分，有證據顯示BA.2正在增長。

黃立民分析，BA.2主要的特徵是檢測時可能會以為不是Omicron，但實際仍屬於Omicron，有誤判可能，另傳播力似乎稍強。

黃立民指出，透過國外經驗，國內在檢出BA.2不是問題，傳播力可能加強，但也沒有差那麼多，重點在於「病毒已經在社區傳播多久」，高雄最早確診的一家三口肯定不是最早、第一波就抓到，所以每波傳染都要小心，也不要認為比桃園那一波群聚弱。

黃立民重申，此時民眾可以做的就是配合防疫規範，戴口罩、勤洗手、打疫苗等措施做好，另則是盡量篩檢，及早確認是否染疫，揪出個案，避免潛藏在社區成為隱形傳播鏈。

ET快訊
拜年必用！　LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不明感染源已6條！台大醫：離趨緩還遠　當心Omicron妹延燒高雄

雨擴全台時間曝　過年2波鋒面「濕→乾→濕」最冷探10℃

反正我很閒「猛將」千字血淚爆料遭資遣：人民法槌敗給資本高牆

「全台縣市淨土再-1」本土病例地圖曝　今年已315人確診

捷克正妹嘆在中國不能開「政治玩笑」　享受台灣像捷克一樣自由

快訊／亞東醫院第二起！院內廣篩驚傳「病患確診」孩子也染疫

送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

快訊／深夜5.0地震「雙北狂晃」！　氣象局緊急回應：未來要留意

快訊／宜蘭近海規模5.0地震　台鐵宜蘭＝和平站「雙向延誤」

快訊／宜蘭近海22：35芮氏規模5.0地震　最大震度3級

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

歐告坐後座突然哀號爆哭！　爸問「要不要抱」叫更大聲

超商操作ibon機多印七張紙　奧客婦辯「機台壞掉」拒付錢

不明感染源已6條！台大醫：離趨緩還遠　當心Omicron妹延燒高雄

雨擴全台時間曝　過年2波鋒面「濕→乾→濕」最冷探10℃

反正我很閒「猛將」千字血淚爆料遭資遣：人民法槌敗給資本高牆

「全台縣市淨土再-1」本土病例地圖曝　今年已315人確診

捷克正妹嘆在中國不能開「政治玩笑」　享受台灣像捷克一樣自由

快訊／亞東醫院第二起！院內廣篩驚傳「病患確診」孩子也染疫

送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

快訊／深夜5.0地震「雙北狂晃」！　氣象局緊急回應：未來要留意

快訊／宜蘭近海規模5.0地震　台鐵宜蘭＝和平站「雙向延誤」

快訊／宜蘭近海22：35芮氏規模5.0地震　最大震度3級

最佳前任！兄弟成全林智勝自由 見轉隊成功再獻祝福

傳立陶宛研議台灣代表處改名　知情人士：消息不實

解放軍要獲制空權再奪制電磁權　殲-16D首度加入擾台

不明感染源已6條！台大醫：離趨緩還遠　當心Omicron妹延燒高雄

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手

賴清德過境美國！　AIT主席迎接、蕭美琴曬合照

賴清德過境洛城　AIT主席迎接、僑胞戴口罩歡迎

婚紗照掛十幾年「撕開見另一對夫妻」　人妻氣炸結局超展開

美英撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬　加拿大跟進

俄羅斯若入侵烏克蘭　 拜登：考慮制裁普丁本人

小牛出生擁有「3眼+4鼻孔」　印度村民搶膜拜：濕婆神轉世

生活熱門新聞

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

他考完學測　驚覺完蛋「整題0分」

最霸氣手搖飲宣布「全年凍漲」　老闆曝純茶暴利

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女738萬買15個愛馬仕假貨　陸網友看呆

高雄女逛賣場被通知確診者來過　秒衝出大門

台南Josh爆「想跟前女友復合」　成失控引爆點

快訊／台北有感地震！　網全嚇歪：晃超大

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

快訊／全聯開出1張千萬發票

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票出爐

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

周子瑜「低調返台」行程曝光！全身黑現機場

曲家瑞曬親筆納豆畫像集氣！　「背後長出一對翅膀」惹議

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

更多

最夯影音

更多
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面