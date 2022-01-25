老奶奶騎三輪車買菜　25歲酒駕男闖紅燈撞死…逃6小時仍飄濃濃酒味

▲莊婦遭到酒駕的蘇姓男子撞飛，當場失去生命跡象，送醫不治。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

今（25）清晨6時許，彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段發生死亡車禍，1名莊姓老婦人（79歲）騎著三輪車外出買菜行經該路段時，此時1輛由蘇姓男子（25歲）駕駛的小客車違規闖紅燈穿越路口，直接撞上莊婦，但蘇男卻沒停車報警，而是加速逃逸。

警方獲報後循線追查，終於在中午12時許，透過蘇男母親通知蘇男到案，不過儘管已經過6小時，蘇男身上仍有濃濃酒味，經過酒測，其值竟高達0.46，目前警方仍在製作筆錄當中，全案將朝公共危險等罪嫌送辦。

據了解，莊婦當時騎著三輪車橫越路口，就快到對向車道時，遭蘇男撞飛，老婦連人帶車彈飛，而蘇男竟沒停車而是加速逃逸，警方獲報到場後，先是將莊婦送醫，但急救後仍因傷重不治，而蘇男在今日中午到案，詳細車禍發生細節、過程仍有待進一步釐清。

延伸閱讀

▸ 阿聯酋前空姐集體爆料「隨時被量體重」 變胖沒改善就扣薪、減航班

▸ 父母離婚吵2年…19歲兒崩潰：離婚我就去死 離家出走生死不明

▸ 公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」 牠痛到四腳朝天

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。