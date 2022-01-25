快訊／遠雄自貿園區二採、莫德納疫苗下午到貨　陳時中14:00說明

▲指揮中心1/24記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/25）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。原先預定昨日抵台的莫德納疫苗，傳出今日下午到貨；桃園遠雄自貿園區二採情況，與高雄港、宜蘭礁溪飯店相關後續發展，預期記者會中說明。

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▲莫德納疫苗將由華航載運於今日下午抵台。（圖／華航提供）

指揮官陳時中昨日指出，莫德納這次約151～155萬劑，不過得看裝載量，這2天就會進來，但因從美國來的，如同口服藥默沙東，受到美國目前電訊干擾問題，班次不算穩定，「我們既定時程是這2天會進來，我們也不敢那麼確定，不過不是其他因素，是機場管理原因而已。」

有消息人士向《東森新媒體ETtoday》證實，這批莫德納疫苗，將由華航CI161客機載貨，自韓國仁川機場起飛，預計會在14：10抵達桃園機場。

遠雄自貿港區累計至目前為止已有102人確診。對此，衛生局24日緊急針對貨運站約4500人採檢，25日則會針對加值園區相關公司進行二採，前進指揮所指揮官王必勝昨分析，「相信還是會有不少人確診」。

不過今早桃園市長鄭文燦說，昨天針對遠雄自由貿易港區採檢2619人，全數皆為陰性；昨天採檢的部分主要是貨運站、快遞區、物流區，2619人全數都是陰性，還有一些需要採檢。此外，鄭文燦也表示，24日11個社區採檢站，採檢4325人全數都是陰性，而針對南崁廠的735人採檢，採檢結果也全為陰性。