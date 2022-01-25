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嗨翻！「葛瑞LIVE SHOW」越洋線上派對　近2000名「葛瑞的囧日記」鐵粉與作者傑夫‧肯尼零時差互動

▲▼ 葛瑞LIVE SHOW 。（圖／葛瑞LIVE SHOW）

圖、文／葛瑞LIVE SHOW提供

風靡全球、銷售超過2億5000萬本的「葛瑞的囧日記」，全球版稅最高的作者傑夫‧肯尼（Jeff Kinney），親自與台灣近2000位鐵粉進行精采熱烈的線上見面會，這場專屬「葛粉」的大型線上派對，除了親睹偶像丰采、和心儀的作者傑夫‧肯尼互動問答，更有特別為台灣粉絲親筆繪圖、從美國東岸送抵台北的超級贈品，讓粉絲們有一個難忘的週日夜晚。

跨越疫情疆界，專屬孩子的派對線上登場
「謝謝台灣，我一定會再回來的！」身為世界百大最具影響力的人物，也是富比士公司票選全球收入最高的作家，傑夫‧肯尼2017年曾經首度旋風訪台造成轟動，當時深受無數粉絲的熱情感動的他，發願要再度訪台與讀者見面。本次因新書《葛瑞的囧日記16：大號三分球》繁體中文版問世，出版社原本期待邀請傑夫‧肯尼抵台與粉絲相見，卻因為疫情無法舉行。不過，台灣的粉絲還是很有福氣，行程十分忙碌的傑夫‧肯尼同意以線上形式，與台灣的葛粉們舉行大型見面會！

舉辦此次超級粉絲見面會的未來親子學習平台社長許耀雲表示，台灣在去年疫情肆虐下，開啟了數位學習的腳步，在家視訊、遠距教學變成常態，因此透過網路，無遠弗屆的「跨國」相會，作者及粉絲們的熱情聚會反而變得可能。經過一百多天的籌備，終於在1/23(日)完成這項超級任務，讓台灣粉絲能再次與傑夫‧肯尼交流。

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近2000人線上收看 熱血「葛粉」嗨翻天
本次活動報名總數超過3500人，粉絲的參與度也相當高，活動開放20分鐘，即有超過千名粉絲參與，最高同時有近2000人線上收看。主辦單位未來親子學習平台表示，這次近2000人同時上線的規模，是ZOOM平台至今在台灣數一數二的超級活動！挑戰很大，不過，主辦方動員了最大的數位資源，要讓最大量的讀者享受超歡樂又精采的偶像線上見面會！

活動開始從主持人DJ DENNIS高呼倒數開始，用最嗨的方式點燃現場氛圍，每個孩子都熱血沸騰，準備迎接他們人生首場暢銷作家見面會，一睹他們心中的偶像－傑夫‧肯尼。

▲▼ 葛瑞LIVE SHOW 。（圖／葛瑞LIVE SHOW）

▲DJ DENNIS(左上)、傑夫‧肯尼(右上)一起與台灣的小讀者比出愛心，熱情表達對《葛瑞的囧日記》的愛！

緊接著，挾帶著超高人氣的傑夫‧肯尼登場，當傑夫‧肯尼出場時，所有小粉絲都暴動了！線上聊天室被大量留言洗版、刷滿愛心，每個小朋友都在高喊「傑夫！」、「傑夫！」。傑夫‧肯尼感受到線上粉絲的熱情，登場時露出招牌的溫暖笑容，與每個小粉絲打招呼，他提到，自己非常想念台灣的粉絲們，這次透過視訊派對，一圓他的夢想。面臨即將到來的農曆新年，傑夫‧肯尼也不免俗地向台灣的粉絲們拜早年，「虎年快樂！」，還為了台灣粉絲親自手繪葛瑞草圖，如此親民的性格，就如同傑夫‧肯尼所創作出來的「葛瑞」一般，給大家溫暖且平易近人的感受。

▲▼ 葛瑞LIVE SHOW 。（圖／葛瑞LIVE SHOW）

▲傑夫‧肯尼手繪草圖，也邀請線上粉絲一起同樂。

孩子的各種無厘頭提問，傑夫‧肯尼有問必答
 第一次與心目中的偶像互動，粉絲們當然不會放過這個機會，有孩子提問：「葛瑞常常看起來很倒楣，有機會可以給葛瑞一個幸運日嗎？」傑夫‧肯尼表示，如果葛瑞像超級英雄一樣，就太平凡了！「有一點運氣不好，才是最有趣的。」。也有粉絲說：「身為創作者，最快樂跟最辛苦的部分是什麼呢？」傑夫‧肯尼提到，創作新的故事是不容易的，「有時候我還會開車到處晃，尋找新點子。」但身為創作者，只要自己的文字和畫作能激勵到讀者，就是最美好的事情。

▲▼ 葛瑞LIVE SHOW 。（圖／葛瑞LIVE SHOW）

▲粉絲們把握難得機會與傑夫‧肯尼互動。
最後，也是粉絲們超級期待的抽獎時間，主辦單位提供『葛瑞的囧日記』系列書籍大全套，以及各種好書、雜誌等百項精美好禮，要給葛粉們來個「年節大禮」，讓粉絲們直呼「有得玩又有得拿，也太棒了吧！」。本次活動雖然僅一小時，但在葛粉們心中，能和最崇拜的作者互動，就是一輩子的回憶。

傑夫‧肯尼在見面會結束時也表示「我一定會再來台灣的！」，對上千粉絲許下再次相見的承諾，也為本次的線上粉絲見面會劃下完美句點。

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