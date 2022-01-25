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納豆腦出血動完手術進加護　醫：未來3個月是黃金恢復期

記者黃翊婷／綜合報導

41歲藝人納豆（林郁智）24日驚傳腦出血送醫，目前手術已經完成，正在加護病房觀察中。腦血管疾病（俗稱腦中風）是國人十大死因之一，近年來更有逐漸年輕化的趨勢，也就是發生在45歲以下族群的年輕型腦中風，奇美醫院復健科醫師駱逸明表示，若是中風後導致的腦部組織創傷，可以自行修復的部分大約會在3個月左右恢復，復健則需要6個月至1年的時間。

▲納豆出席台北電影獎入圍記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲納豆主持風格幽默，後來跨足戲劇圈也有亮眼表現，深受觀眾喜愛。（資料照／記者林敬旻攝）

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納豆24日傳出腦出血送醫，讓許多粉絲相當擔憂，他的舅舅、新北市長侯友宜也在臉書發文表示，希望大家一起集氣，「納豆，加油！」至於納豆目前的狀況如何，經紀人向納豆媽媽確認狀況，強調「確認他沒事」。

在衛福部健保署網站介紹中，腦血管疾病（俗稱腦中風）是國人十大死因之一，60至79歲是發生率最高的年齡層，這是一種急症，如果沒有立即接受適當的有效治療，可能會造成中至重度殘障的後遺症，導致生活無法自理。

腦中風類型主要可分為下列3種：

一、缺血性（腦梗塞、腦缺血）中風：因腦血管本身病變造成血管狹窄，或因其他部位血管內有雜質或血塊，形成血栓，導致腦組織壞死和功能失調，常見有腦血栓及腦栓塞2種。

二、出血性（腦出血）中風：因腦血管破裂，形成血塊壓迫腦組織，常見有腦組織內出血及蜘蛛膜下出血2種。

三、暫時性腦缺血發作：因暫時腦部缺血引起的中風症狀，一般在24小時內可完全恢復，不會留下任何後遺症。

腦中風評估表。（圖／國健署提供）

▲腦中風評估表。（圖／國健署提供）

奇美醫院復健科醫師駱逸明曾在《腦中風的認識及復健》一文中提到，病人在中風後5年內，大約每100位病人中有30人會再度中風，關於腦部的組織創傷，如果可以自行修補，黃金恢復期大約在3個月左右；若是需要透過復健訓練以及腦組織功能的重組與替代，則需要6個月至1年才能完成，超過1年恢復就比較不明顯。

另外，東元綜合醫院神經內科醫師余勁毅也在院方網站的文章中提到，近年來有越來越多年輕型腦中風的患者，而且年輕型腦中風以男性居多，相當於每7名中風病人就有1人是45歲以下，原因是國人的生活型態改變，腦中風個案大多都是中廣型肥胖、平常少運動或是有高血壓、糖尿病、血脂肪異常等，患有三高慢性病的族群。

余勁毅呼籲，大部分的腦中風是可以預防的，除了養成每天運動習慣、每日5蔬果、少吃精緻澱粉和含糖飲料、多喝白開水、增加好的油脂之外，民眾過了35歲最好定期安排健康檢查，血管硬化可透過顱內及頸動脈超音波檢查及早發現，腦部核磁共振甚至連細微的無症狀中風都能揪出，及早發現才能進行預防和治療。

▼衛福部去年公布109年十大死因，腦血管疾病排行第四。（圖／衛福部）

十大死因（圖／衛福部）

十大死因（圖／衛福部）

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