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「越喜歡你，反而對你越兇」4星座！獅子超毒舌打擊受得了嗎

▲▼情侶,夫妻,吵架,煩人,惱人,苦惱,爭執,感情,情侶。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲你和另一半也是越親近反而越看得到他/她真實的一面嗎？（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者李佳蓉／綜合報導

在喜歡的人、親近的人面前，是否都會有些期待值，認為另一半應該要包容與體諒，就能肆無忌憚地將所有負面情緒往對方身上倒？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析「越喜歡反而越兇」的4個星座，他強調，每一次發脾氣，都會留下痕跡，就像傷口癒合後疤痕會留下，千萬別把喜歡、在意當成親密關係中發洩情緒的理由。

安德魯指出，除了參考太陽外，一定要看金星：

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1.射手座

叛逆的射手座非常難駕馭，偶爾就愛搞怪一下，對於自己喜歡、在意的人，會有一種「吃定你」的感覺，走得越近越能發現他/她是愛情裡的小霸王，能漸漸看到任性的一面。此外，當倆人越親近，射手座對你的要求也越來越嚴格，雞婆愛管人的個性也會顯露出來。

若你不聽，射手座就會有情緒上的反應，因為他/她知道在你面前發脾氣、展現最真實的一面，再無理取鬧你都不會離開。

2.獅子座

在不熟、不重要的人面前，獅子座會維持好形象，把自己的優點及好相處一面表現出來。而碰到在意、喜歡的人則少了點耐心，時常表現出不耐煩，因為他/她把你當自己人，不需再假裝，對越親近的人講話就越毒，因為他/她知道，再怎麼兇你罵你，都罵不跑罵不走。

事實上，獅子座的強勢與兇狠都是表面上的，一旦發現自己被忽略，就會開始鬧點小脾氣、耍任性，只希望能獲得你關注，能有人來安撫他/她。

「越喜歡你越愛兇你」4星座！獅子講話超毒　知道你罵不跑。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.處女座

大多時候都選擇冷眼看世界的處女座，不想雞婆管別人的閒事，但當他/她在意你、重視你，就會變得囉嗦，希望你能照著他/她的方式走，深怕你吃了虧。正所謂愛之深責之切，處女座希望倆人可以一起進步、變得更好，因此無論是友情或親情，只要面對自己重視的人，都會一不小心變成嚴師，有時甚至會毒舌打擊你，但這是他/她想激勵你的愛的表現，能不能接受就看你懂不懂他/她的苦心了。

4. 摩羯座

不熟時會感覺摩羯座很安靜穩重、做起事來慢條斯理，殊不知他/她內心有很多陰暗面，算是很情緒化的星座，只是在陌生人面前會隱忍情緒，屬於很典型寧可得罪自己身邊親近的人，也不得罪陌生人的星座。

摩羯座性格上有點小暴躁，只有親密的人才看得到，如果倆人關係一般般，他/她會對你非常有禮貌，刻意把距離拉開。有時你可能會被摩羯的酸言酸語嚇到，但可別誤會他/她不是討厭你，而是把你當自己人，才會在你面前失了分寸。

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