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贈獎／點進加領年終　新聞雲APP讓你「舒服一整年」再送iPhone13

▲▼「福虎添翼，好運到」衛生棉活動

娛樂中心／綜合報導

年關將近，各行各業的上班族最期待的就是年終獎金入袋，受到新冠肺炎疫情影響，有豪發40個月年終的企業，也有期盼員工共體時艱度過危機的企業，巨大落差形成兩樣情。
年終獎金泡湯的民眾也不要灰心，星光雲APP來報好康，每天簡單一個動作，就有機會得到一整年的好運，讓你跟憂鬱的心情說掰掰。

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1/24起只要至星光雲APP活動專區登入簽到並參加活動，就可獲得一次抽獎機會。推薦朋友參加並請朋友填寫推薦人資訊，您與被推薦人還可再加獲抽獎機會，推薦越多人得獎機會越大。天天登入天天抽，一年份好運天天有，快揪朋友一起來抽大獎。每天都有總價值4,644元一年份衛生棉，中獎馬上省一年開銷！週週再加碼抽iPhone 13，總計1,124份，中獎率超高!千萬不能錯過這個開運招財的好機會! 讓你新的一年能「福虎添翼，好運到」。

現在就下載星光雲App參加活動抽獎去！！

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【活動說明】

活動名稱：福虎添翼 好運到
活動期間：2022/1/24中午12:00至2022/2/21 中午11:59止，以台灣時間為基準。

天天抽：每日中午從前一日參加者抽出得獎名單並公告。
舉例說明：從1/24 中午12：00~1/25 中午11：59參加者抽出得獎者 並於1/25下午15：00公告。

週週抽：參加活動者皆有抽獎資格，每間隔7天就抽出！詳細抽獎資格統計區間與得獎公告日期如下表。
舉例說明：從1/24中午12：00~1/30中午11：59參加者抽出得獎者 並於1/31下午15：00公告。

▲▼（圖／福虎添翼好運到/衛生棉贈講活動）

活動方式：進入星光雲App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「福虎添翼 好運到」活動專區，登入會員或留填正確資料。

【獎品說明】

天天抽
當日活動時間內登入，即可獲得一次抽獎機會。推薦朋友參加並請朋友填寫推薦人資訊，您與被推薦人還可再加獲抽獎機會，推薦越多人得獎機會越大。
1.抽「衛生棉一年份」，1名。
2.抽「三包好體驗」，5名。
3.抽「二包好安心」，20名。
▲▼星光雲APP衛生棉贈獎活動

週週抽
「iPhone13」超級幸運星，1名。
「衛生棉一年份」，5名。
「三包好體驗」，30名。
「二包好安心」，20名。
▲▼星光雲APP衛生棉贈獎活動 

【三步驟準備被呵護】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「福虎添翼 好運到」，活動專區，登入會員或留填正確資料。

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【注意事項】

※得獎人會收到Email得獎通知，請務必填寫正確資訊，如因填寫資料格式有誤或是不正確，視同放棄得獎資格，不再另行通知，敬請見諒。
※衛生棉以及iPhone13獎項之得獎者，將由出貨廠商東森購物網與您聯繫，得獎者需填寫出貨廠商所提供之相關兌獎資料，始能完成兌獎。
※若涉及蓄意操作之不正當行為，舞弊之方式參與本活動之情形，主辦單位得基於維護本活動之公平性以及其他活動參與者之權益取消活動參與者參加資格並追回相關獎項以及請求賠償。均視為無效中獎，主辦單位保留法律追訴權。
※主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
※若有任何問題，可E-mail至星光雲活動小組信箱star_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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