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趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大「必丟物」：恐影響健康＋財運

▲▼過年,大掃除,整理師,小範圍,分次。（圖／記者陳建宇攝）

▲農曆新年即將到來，民眾應趁這時除舊佈新，迎來新的好運氣。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

春節將至，許多人習慣在年節前清掃家中，進行年度大掃除，把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。 對此，知名命理師楊登嵙表示，家裡若什麼東西都捨不得丟，很容易就會變成垃圾場，節儉雖是傳統的美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運，提醒這9大類物品應趁著大掃除丟棄，以免產生不良的影響。

一、破碗丶破杯丶破盆：

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若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，也容易引發意外及破財。

二、 枯死植物：

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

▲▼ 藥丸,藥錠,藥物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲過期藥物應盡早丟棄，以免誤食。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

三、過期或不吃的藥：

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物：

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電：

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

▲台車節能家電汰舊換新補助為回應民眾需求，即日起再度受理申請。（圖／記者王兆麟攝）

▲堆積損壞家電，恐影響磁場引發家運下滑。（示意圖／資料照）

六、老舊娃娃、人偶：

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄：

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

▲▼過年,大掃除,整理師,小範圍,分次。（圖／記者陳建宇攝）

▲趁著過年大掃除，將衣櫃中的衣服好好整理。（示意圖／資料照）

八、破損老舊不穿的衣服：

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品：

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

● 本文獲得楊登嵙授權。

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