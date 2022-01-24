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Omircon軌跡「歷史重演」！醫分析「清零希望」：這次介入得很早

▲▼0715圓山飯店點燈感謝日本捐贈疫苗。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲在圓山飯店當廚師的女子（案18396）確診。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

指揮中心23日宣布，國內新增52例確診，疫情延燒回北部。對此，精神科醫師沈政男表示，Omircon的擴散軌跡，與去年的Delta相似，當時許多人也喊著不可能清零，但後續卻被控制，以目前的情況對比已預防許多，主要原因在於「這一次介入得很早」，要感謝去年5月疫情留下的寶貴經驗。

沈政男23日深夜在臉書表示，23日有52例確診，其中，台北圓山飯店一家3例，在南港房仲業的哥哥（案18375）傳染給在圓山飯店當廚師的妹妹（案18396）及同住的媽媽（案18441）；哥哥17日跟朋友聚餐後，兩人隔天都發病，「傳染上游很可能來自兩人的共同朋友」，「因為不會今天聚餐，明天就發病，而兩人又都是感染源不明，很可能兩人在更早有一個共同的接觸者。」

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沈政男分析，這一波Omircon的擴散軌跡，從桃園到台北、到新北，又到宜蘭，與去年5月的傳染方式相似，差別在於去年是台北、新北與宜蘭群聚，但都是源自同一傳播鏈，且當時很多人都在喊確診數會破千，但他看檢驗量能不足以一天驗出上千例，認定不會發生。

他認為，看疫情不是有專業背景就可以亂喊，畢竟新冠疫情兩年多來已讓許多專家屢次跌破眼鏡，「又有人在喊，嘿，Omircon想清零是異想天開！你去看那人去年怎麼說？Delta不可能清除！疫情將會延燒半年！」

▲亞旭竹北廠178人下周分流上班　1員工曾前往桃園：PCR曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈政男認為，Omircon的疫情是可以被控制的。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

沈政男用醫學名詞「排除（rule out）」舉例，高雄群聚案後採檢社區、輪船與港口附近，最後零確診；桃園採檢2000多人也是零確診，代表社區並沒有明顯的病毒擴散，否則採檢陽性率絕非如此。而這，就是一種排除法，把「疫情已經失控」這樣的可能rule out了。

據疾管署公布了本土Omircon症狀統計，無症狀比例為2成。假設出現社區傳播，以Omircon的傳播速度，很快就會自動現形，但若傳到大型群聚單位，就會一次出現很多人確診，「所以說，注意了，如果Omircon傳到長照機構，也是很容易造成大規模傳染，但病毒能否傳到機構以外，是另一回事。」

沈政男指出，亞旭移工群聚便可用上述的方式看待，目前關鍵在於移工足跡經過之處，有沒有傳出新增？規模如何？如果不嚴重，那麼他們的宿舍與公司經過普篩以後，就能控制疫情。另外，新竹這兩天社區篩檢上千例，也是零確診。是不是包括橫山土雞城那些接觸者？若果如此，就是餐廳內用仍有一定防疫強韌度。

沈政男認為，高雄群聚與桃園移工群聚清理以後，新增就會下降。少量病毒滲漏依然會發生，從境外或從既有社區群聚都是可能，但只要不炸出一個複雜的群聚，都還是可控。

回推去年5月疫情的地理擴散，分別是蘆洲萬華往雙北、基隆、宜蘭，再往中南部由近而遠的擴散，因此Omircon也會一樣，假使疫情從北部傳到了南部，那麼一定會在中部留下軌跡，否則就屬不同來源的群聚。

最後，沈政男表示，自桃機清潔工第一例發病剛好滿一個月，至今全台累積200多例，然而同時間的去年5月中旬，早已傳出數千案例，差別就在於這一次介入得很早。5月疫情留下的寶貴經驗是「熱區普篩」與「精準疫調」，前者可以評估社區傳播的嚴重度，而後者可以確保病毒被圍堵。

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