防搶演練赫見《魷魚遊戲》版　鴛鴦盜穿著讓大家笑了

▲員警扮演鴛鴦大盜，裝扮成電視劇《魷魚遊戲》進行搶劫。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局龜山分局22日在「龜山區農會」舉辦防搶暨攔截圍捕演練，由2名員警角色扮演經典電視劇《魷魚遊戲》鴛鴦大盜持槍闖入行搶，警方出動快打部隊，迅速逮捕歹徒，由於鴛鴦大盜穿著很搞笑，讓目睹民眾印象深刻。

▲▼歹徒鮮艷色彩衣著讓圍觀民眾為之驚艷，但仍難逃警方制伏。（圖／龜山警分局提供）

龜山警方昨日下午的防搶透過情境演練，派出年輕員警首次扮演一對鴛鴦大盜，裝扮成經典電視劇《魷魚遊戲》，因魷魚結束，工作人員沒有薪水遂搶劫過年，過程中還配合防疫實名制，掃描Qrcode並且作手部酒精消毒，但沒多久就露出狠勁，立即持槍高喊「搶劫！不要動，不然要開槍了！」威嚇行員交出錢財，行員偷偷按下警報器，員警獲報出動快打警力到場圍捕，先後將2人逮捕。由於2名徒衣著搞笑，演練結束後獲在場民眾熱烈鼓掌，2人還向觀眾拜年。

▲防搶結束後還向圍觀民眾拜年。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局分局長蔡啟仁呼籲民眾，提領大筆現金，可利用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，或向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。民眾遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒特徵、逃逸路線，迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。