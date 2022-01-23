快訊／亞旭電腦「新增確診」、圓山廚師家人染疫　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/23）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。亞旭電腦累積70人染疫，昨擴大採檢2000人，桃園市長鄭文燦上午在防疫記者會預告，「會新增確診個案」，下午指揮中心有望說明。此外，台北圓山飯店昨晚驚傳廚師確診，今上午同住家人也染疫，下午也有望說明最新疫調結果。

本土疫情一開始從北部，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，一夜增加60名工廠人員確診，目前相關確診本土超過200例；另一方面，南部則是一家三口確診，引發高雄港群聚案，三天下來個案已經超過20例。

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亞旭案源頭為案18220移工，1/9到西堤用餐未掃實聯制，也沒有病識或警覺，直到1/21採檢驗出陽性，但病毒已在社區擴散。指揮中心昨宣布將前進指揮所移師遠雄自貿園區，同樣由醫福會執行長王必勝與勞動部合力執行採檢任務，相關疫調則由桃園市衛生局負責，希望由外而內作為防堵疫情。

高雄港群聚則是一名6歲女童在21日出現發燒、流鼻水、咳嗽，因家人在港埠工作便前往醫院採檢，22日確診，另牽連出多人染疫。由於港區出入者繁雜，高雄市衛生局也將擴大篩檢3萬人，將發送簡訊分批採檢。至於前日公布確診者中，有一人在疫調時隱瞞去台南參加婚宴足跡，也遭高雄市長陳其邁重罰30萬。

除了桃園、高雄兩大案外，台北圓山飯店昨晚傳出一名20多歲西點女廚師確診，Ct值13，台北市政府與指揮中心皆證實此事；今（23）日台北市又公布一名房仲染疫，為女廚師家人。宜蘭礁溪也傳出五星級酒店有人確診，但宜蘭縣政府不承認也不否認，下午指揮中心有望一併說明。