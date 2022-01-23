加班時數破100小時！工程師一看薪資單怒了　網：文組都同情你

▲工程師拚命加班，薪水竟沒有超過5萬。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

科技業工程師是出了名的爆肝工作，平常加班到三更半夜已是常態，不過薪資水準卻讓許多人羨慕，不有一名網友在Dcard抱怨，他每月的加班時數破100小時，忙到一直沒空關心薪資單，直到日前打開來檢查，發現加班費加底薪竟不到5萬元，讓他決定拿完年終後直接辭職。

原PO在Dcard表示，大學畢業後由於不知道要做什麼，所以踏進了現在的公司擔任工程師，儘管剛入職時薪水比大學實習還低，因為與同事相處融洽、試用期後薪水就會調整，最終還是在這一間公司做了1年，「之前都忙於加班，都沒看自己的薪資單，直到上個月我加班超多，所以我就想說看看我的薪資單」。

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結果一看讓他差點吐血，原來他加班時數總計111小時，加班費才20744元，等於1小時才領186元，加上底薪每月薪水不到5萬元，讓他苦笑「我每天加班沒有了自己的生活，沒有加班的時候時還會被酸，然後領這種薪水」，讓他覺得付出的努力與薪資不成正比。

▲工程師貼出薪資條，曝光每月加班超過100小時。（圖／翻攝自Dcard）

他表示，他的主管有時候碰上機器壞掉，自己不會修一直要麻煩他弄，「我就請問，你到底當我是作業員，還是工程師，如果真的把我當工程師，為何薪水為何還這麼低」。薪水問題讓他決定拿完年終後直接辭職，至於以後公司機器沒有人會用、沒有人會修，也不管他的事情了。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「想太多了，公司沒有你一樣找得到人修」、「為了你的肝好，直接辭職了吧」、「你算一下就知道，即使都按照勞基法，加班是老闆賺，不是你賺到」、「這個加班時數太可怕了吧」、「謝謝你讓我知道，文組的我還是可以同情某些理組」、「輕鬆下班24k、每日12小時50K，看你選擇」。

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