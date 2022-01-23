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贈獎／猛虎進財三秘訣公開　用這APP強運「加持一整年」

▲▼（圖／福虎添翼好運到/衛生棉贈講活動）

娛樂中心／綜合報導

2022福虎年馬上就要到來，許多人都會趁年前除晦迎好運，要怎麼催旺自己虎年的運勢呢?簡單三步驟一次公開，讓自己在新的一年，365天都有滿滿好運和財氣。
發財金還金
許多民眾都會到知名的廟宇，向神明借發財金做為投資或經商的錢母，俗話說「有借有還，再借不難」，有借發財金的民眾，千萬別忘了回到借發財金的廟宇，誠心感謝神明與還金。
更換錢包
如果使用的錢包有髒污、破損，也象徵著財庫破洞，無法順利守財，不妨趁著年前除穢，更換新的錢包，讓自己在新的一年充飽滿滿財氣。
提高正財和偏財運
新的一年想要獲得財神眷顧，主動積極也是相當重要的，「你不理財，財就不理你」，主動尋找機會並及時出手，當然比別人更有機會收穫滿滿。如果財神送財上門，不好好把握那就太可惜啦!

>>>>>快點我下載星光雲App抽獎去<<<<<
星光雲APP現在就要送你一整年的好運，讓你新的一年能「福虎添翼，好運到」，1/24起只要至星光雲APP活動專區登入簽到並參加活動，就可獲得一次抽獎機會。推薦朋友參加並請朋友填寫推薦人資訊，您與被推薦人還可再加獲抽獎機會，推薦越多人得獎機會越大。天天登入天天抽，一年份好運天天有，快揪朋友一起來抽大獎。每天都有總價值4,644元一年份衛生棉，中獎馬上省一年開銷！週週再加碼抽iPhone 13，總計1,124份，中獎率超高!千萬不能錯過這個開運招財的好機會!

現在就下載星光雲App參加活動抽獎去！！

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【活動說明】

活動名稱：福虎添翼 好運到
活動期間：2022/1/24中午12:00至2022/2/21 中午11:59止，以台灣時間為基準。

天天抽：每日中午從前一日參加者抽出得獎名單並公告。
舉例說明：從1/24 中午12：00~1/25 中午11：59參加者抽出得獎者 並於1/25下午15：00公告。

週週抽：參加活動者皆有抽獎資格，每間隔7天就抽出！詳細抽獎資格統計區間與得獎公告日期如下表。
舉例說明：從1/24中午12：00~1/30中午11：59參加者抽出得獎者 並於1/31下午15：00公告。

▲▼（圖／福虎添翼好運到/衛生棉贈講活動）

活動方式：進入星光雲App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「福虎添翼 好運到」活動專區，登入會員或留填正確資料。

【獎品說明】

天天抽
當日活動時間內登入，即可獲得一次抽獎機會。推薦朋友參加並請朋友填寫推薦人資訊，您與被推薦人還可再加獲抽獎機會，推薦越多人得獎機會越大。
1.抽「衛生棉一年份」，1名。
2.抽「三包好體驗」，5名。
3.抽「二包好安心」，20名。
▲▼星光雲APP衛生棉贈獎活動

週週抽
「iPhone13」超級幸運星，1名。
「衛生棉一年份」，5名。
「三包好體驗」，30名。
「二包好安心」，20名。
▲▼星光雲APP衛生棉贈獎活動 

【三步驟準備被呵護】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「福虎添翼 好運到」，活動專區，登入會員或留填正確資料。

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【注意事項】

※得獎人會收到Email得獎通知，請務必填寫正確資訊，如因填寫資料格式有誤或是不正確，視同放棄得獎資格，不再另行通知，敬請見諒。
※衛生棉以及iPhone13獎項之得獎者，將由出貨廠商東森購物網與您聯繫，得獎者需填寫出貨廠商所提供之相關兌獎資料，始能完成兌獎。
※若涉及蓄意操作之不正當行為，舞弊之方式參與本活動之情形，主辦單位得基於維護本活動之公平性以及其他活動參與者之權益取消活動參與者參加資格並追回相關獎項以及請求賠償。均視為無效中獎，主辦單位保留法律追訴權。
※主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
※若有任何問題，可E-mail至星光雲活動小組信箱star_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

►必學！除濕機正確3用法

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