負債30億全部還完！日本搖滾天王超強轉念：當成電影就好了

▲日本搖滾天王矢澤永吉曾負債30億，最後靠超強轉念翻身。（圖／取自網路）

文／翡翠小太郎

摘自／時報出版《你看事情的角度，決定了幸福的長度》

搖滾天王矢澤永吉，被信賴的部屬欺騙，負債三十億日元，覺得自己的人生已經沒有指望⋯⋯後來他發現，只要把事情想成是○○，一切就豁然開朗。請問，○○是什麼？

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他是日本家喻戶曉的超級巨星——搖滾天王矢澤永吉。事情發生在1987年。那時候，矢澤永吉愛上擁有豐沛自然的澳洲黃金海岸，考慮在那邊設立據點，夢想著以後能成立世界級的錄音室或音樂學校。

澳洲的事業就交給他信任的兩個部屬去處理，但是他們卻利用矢澤永吉的公司暗地裡做別的勾當。每個月的財報都是假的，連銀行分行長的簽名都是偽造的。最後，矢澤永吉成了受害金額高達三十億日元的苦主。

不是自己借錢，而是被騙才造成的負債。而且是三十億日元！

一般上班族工作一輩子大概能賺兩億日元，所以是十五倍的金額。加上遭到親信背叛的精神打擊，矢澤永吉被徹底擊垮，一蹶不振。他每天借酒澆愁，認為自己「已經完了」、「已經完了」、「已經完了」、「已經完了」⋯⋯每天這樣意志消沉，漸漸變得像個傻瓜。

突然有一天，他靈光一閃——「把這想成是電影就好了！」的確，電影最不可或缺的就是主角被逼入絕境的場面。矢澤永吉接下來的行動真的很讓人佩服。

他開演唱會、開演唱會、開演唱會！

然後再開演唱會、開演唱會、開演唱會！

然後繼續開演唱會、開演唱會、開演唱會！

在周而復始的開演唱會中，他把三十億日元的欠款都還清了！

也因此，矢澤永吉才成為現在的「矢澤永吉」。人生最大的目的，不是富可敵國，也不是功成名就。人生最終的目的，是讓自己成為自己，成為最好的自己。矢澤永吉成了矢澤永吉，這是價值超過三十億日元的禮物。

「我有些話想跟大家說，不管是被裁員，還是負債累累，都有它的意義。雖然很痛苦，但死了就什麼都沒了，所以，就好好扮演你的角色。改變觀點，心情也會跟著改變。」——矢澤永吉

據說迪士尼電影的創作者，一開始會先思考能讓主角不幸到什麼程度。因為主角在困境中會如何成長，才是故事有趣的地方。驚悚電影大師希區．考克有句名言：「把人生無聊的部分剪掉，就是電影。」

也就是說，人生如戲。電影中，最讓人花心思的角色是「主角」。狀況最多的是「主角」。狀況最少的是「路人」。（笑）而沒有煩惱、從一開始就很強的角色是「反派」。

你想知道為什麼這麼痛苦的事情會發生在你身上？沒錯，因為你是主角！

在電影中，為了讓主角更閃耀，必須讓他通過種種考驗。主角與敵人的攻防，就是一部電影中的「高潮」。要是電影的主角設定沒有試煉、沒有煩惱，這樣的劇本一定很快就被打回票，因為根本不會有人想要參與。

誰不想當賣座電影的主角？好萊塢知名編劇溫德．威爾曼（Wendell Wellman）就曾說過，一部好的電影，主角會做出三次錯誤的選擇，這稱為「The Magic 3」。

第一次選擇就順順利利的電影很無聊。也就是說，你的人生如果是一部賣座電影，那麼至少要失敗三次以上。

如同《鐵達尼號》一樣，許多賣座電影的結局，即使並非皆大歡喜，還是能打動人心。光是美好的結局、順利實現夢想，並不會構成感動的要素。不管是什麼樣的狀況，都能勇敢、真摯地面對，這種態度才真正讓人動容。

最後，再跟各位說一個好消息。在電影中，只要通過試煉，一定有人在終點等著你，給你一個大擁抱。努力演出這齣名為人生的電影吧！

關於人生，你可以這麼想



把人生當成一部電影。自己是「主角」，敵人是「配角」。而試煉，就是贏得觀眾掌聲的「高潮」。

練習／從三幕劇結構看人生

過去我在策畫一項為期一年的活動時，一位電影導演朋友畫了一張像這張一樣的曲線圖，給了我一些建議。

這張圖是前面提過的好萊塢編劇溫德．威爾曼提出的情節曲線圖，電影大致都是採用像這樣的三幕劇結構。而現實人生，基本上也是朝著這樣的模式發展：

第一幕──設定（一開始的30分鐘）

第二幕──對立（接下來的60分鐘）

第三幕──高潮（最後的30分鐘）

三幕的結構比例是1：2：1。

為期一年的活動，會依照著這張曲線圖發生大大小小的事件：第6個月左右開始有大問題浮上檯面，第9個月左右會遭遇最大的危機，電影導演朋友已經先預言了第三幕會有高潮。

確實，就在第9個月發生了重大的人際關係問題，掀起驚濤駭浪。由於我已經做好心理準備，當試煉到來時，就不會唉聲嘆氣：「為什麼會這樣？」反而會想：「接下來就要進入高潮了！」

因此，當試煉到來時，請回想一下這張曲線圖。試煉來了，就代表快要進入劇情高潮了。

好萊塢編劇布萊克．史奈德（Blake Snyder）以辯證法分析三幕劇結構：

第一幕──舊世界（正）

第二幕──對立的世界（反）

第三幕──新世界（合）

也就是說，當出現跟你價值觀完全相反的人（反派）時，經由衝撞，你的世界觀將會煥然一新，於是，新世界就誕生了！所以，當反派角色出現的時候、當試煉到來的時候，你要說的台詞應該是：「越來越有意思了！」



★本文摘自《你看事情的角度，決定了幸福的長度：21個切換視角的練習，辛苦也能是幸福》，作者翡翠小太郎（ひすいこたろう），作家、文案、漢字治療師。是日本相當受歡迎的心理勵志作家，座右銘是「改變觀點，就能改變人生」，追求看待事物的不同觀點。幸福不需追尋，只需發現。當你改變看世界的方式，世界就會因此改變！