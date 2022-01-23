　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

負債30億全部還完！日本搖滾天王超強轉念：當成電影就好了

我流J-POP,早安J-POP,矢沢永吉,もうひとりの俺,布袋寅泰

▲日本搖滾天王矢澤永吉曾負債30億，最後靠超強轉念翻身。（圖／取自網路）

文／翡翠小太郎

摘自／時報出版《你看事情的角度，決定了幸福的長度

搖滾天王矢澤永吉，被信賴的部屬欺騙，負債三十億日元，覺得自己的人生已經沒有指望⋯⋯後來他發現，只要把事情想成是○○，一切就豁然開朗。請問，○○是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

他是日本家喻戶曉的超級巨星——搖滾天王矢澤永吉。事情發生在1987年。那時候，矢澤永吉愛上擁有豐沛自然的澳洲黃金海岸，考慮在那邊設立據點，夢想著以後能成立世界級的錄音室或音樂學校。

澳洲的事業就交給他信任的兩個部屬去處理，但是他們卻利用矢澤永吉的公司暗地裡做別的勾當。每個月的財報都是假的，連銀行分行長的簽名都是偽造的。最後，矢澤永吉成了受害金額高達三十億日元的苦主。

不是自己借錢，而是被騙才造成的負債。而且是三十億日元！

一般上班族工作一輩子大概能賺兩億日元，所以是十五倍的金額。加上遭到親信背叛的精神打擊，矢澤永吉被徹底擊垮，一蹶不振。他每天借酒澆愁，認為自己「已經完了」、「已經完了」、「已經完了」、「已經完了」⋯⋯每天這樣意志消沉，漸漸變得像個傻瓜。

突然有一天，他靈光一閃——「把這想成是電影就好了！」的確，電影最不可或缺的就是主角被逼入絕境的場面。矢澤永吉接下來的行動真的很讓人佩服。

他開演唱會、開演唱會、開演唱會！
然後再開演唱會、開演唱會、開演唱會！
然後繼續開演唱會、開演唱會、開演唱會！

在周而復始的開演唱會中，他把三十億日元的欠款都還清了！

也因此，矢澤永吉才成為現在的「矢澤永吉」。人生最大的目的，不是富可敵國，也不是功成名就。人生最終的目的，是讓自己成為自己，成為最好的自己。矢澤永吉成了矢澤永吉，這是價值超過三十億日元的禮物。

「我有些話想跟大家說，不管是被裁員，還是負債累累，都有它的意義。雖然很痛苦，但死了就什麼都沒了，所以，就好好扮演你的角色。改變觀點，心情也會跟著改變。」——矢澤永吉

據說迪士尼電影的創作者，一開始會先思考能讓主角不幸到什麼程度。因為主角在困境中會如何成長，才是故事有趣的地方。驚悚電影大師希區．考克有句名言：「把人生無聊的部分剪掉，就是電影。」

也就是說，人生如戲。電影中，最讓人花心思的角色是「主角」。狀況最多的是「主角」。狀況最少的是「路人」。（笑）而沒有煩惱、從一開始就很強的角色是「反派」。

你想知道為什麼這麼痛苦的事情會發生在你身上？沒錯，因為你是主角！

在電影中，為了讓主角更閃耀，必須讓他通過種種考驗。主角與敵人的攻防，就是一部電影中的「高潮」。要是電影的主角設定沒有試煉、沒有煩惱，這樣的劇本一定很快就被打回票，因為根本不會有人想要參與。

誰不想當賣座電影的主角？好萊塢知名編劇溫德．威爾曼（Wendell Wellman）就曾說過，一部好的電影，主角會做出三次錯誤的選擇，這稱為「The Magic 3」。

第一次選擇就順順利利的電影很無聊。也就是說，你的人生如果是一部賣座電影，那麼至少要失敗三次以上。

如同《鐵達尼號》一樣，許多賣座電影的結局，即使並非皆大歡喜，還是能打動人心。光是美好的結局、順利實現夢想，並不會構成感動的要素。不管是什麼樣的狀況，都能勇敢、真摯地面對，這種態度才真正讓人動容。

最後，再跟各位說一個好消息。在電影中，只要通過試煉，一定有人在終點等著你，給你一個大擁抱。努力演出這齣名為人生的電影吧！

關於人生，你可以這麼想

把人生當成一部電影。自己是「主角」，敵人是「配角」。而試煉，就是贏得觀眾掌聲的「高潮」。

練習／從三幕劇結構看人生

過去我在策畫一項為期一年的活動時，一位電影導演朋友畫了一張像這張一樣的曲線圖，給了我一些建議。

▲▼《你看事情的角度，決定了幸福的長度》書中提到好萊塢三幕劇。（圖／時報出版）

這張圖是前面提過的好萊塢編劇溫德．威爾曼提出的情節曲線圖，電影大致都是採用像這樣的三幕劇結構。而現實人生，基本上也是朝著這樣的模式發展：

第一幕──設定（一開始的30分鐘）
第二幕──對立（接下來的60分鐘）
第三幕──高潮（最後的30分鐘）

三幕的結構比例是1：2：1。

為期一年的活動，會依照著這張曲線圖發生大大小小的事件：第6個月左右開始有大問題浮上檯面，第9個月左右會遭遇最大的危機，電影導演朋友已經先預言了第三幕會有高潮。

確實，就在第9個月發生了重大的人際關係問題，掀起驚濤駭浪。由於我已經做好心理準備，當試煉到來時，就不會唉聲嘆氣：「為什麼會這樣？」反而會想：「接下來就要進入高潮了！」

因此，當試煉到來時，請回想一下這張曲線圖。試煉來了，就代表快要進入劇情高潮了。

好萊塢編劇布萊克．史奈德（Blake Snyder）以辯證法分析三幕劇結構：

第一幕──舊世界（正）
第二幕──對立的世界（反）
第三幕──新世界（合）

也就是說，當出現跟你價值觀完全相反的人（反派）時，經由衝撞，你的世界觀將會煥然一新，於是，新世界就誕生了！所以，當反派角色出現的時候、當試煉到來的時候，你要說的台詞應該是：「越來越有意思了！」
 

▲▼《你看事情的角度，決定了幸福的長度：21個切換視角的練習，辛苦也能是幸福》（圖／時報出版）

★本文摘自《你看事情的角度，決定了幸福的長度：21個切換視角的練習，辛苦也能是幸福》，作者翡翠小太郎（ひすいこたろう），作家、文案、漢字治療師。是日本相當受歡迎的心理勵志作家，座右銘是「改變觀點，就能改變人生」，追求看待事物的不同觀點。幸福不需追尋，只需發現。當你改變看世界的方式，世界就會因此改變！

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
大雨夜襲7縣市！水彈接力狂炸全台2天
春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發　屬虎有望脫單

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

負債30億全部還完！日本搖滾天王超強轉念：當成電影就好了

加班時數破100小時！工程師一看薪資單怒了　網：文組都同情你

給了病毒9天！前台大醫憂「恐傳好幾波」曝下一階段預測：大爆發

印尼、新加坡出現首次「Omicron死亡病例」　有2人未打任何疫苗

集中檢疫「只能睡單人床」！桃園女台中隔離　每餐吃冷飯崩潰

2人感染源不明！高雄14本土「傳播鏈恐超過一條」　6000人要普篩

高雄確診男大生「騎車回台北」5天3趟　網看足跡飆汗：縱貫線打通

本土確診突炸82例！重症醫揭「4族群」風險最高：空間窄又不通風

大雨夜襲7縣市！水彈接力狂炸全台2天　南部少見濕爆「變天時程」

民眾黨素人「麥當勞店員」資歷被歧視　網戰翻：平民不能選嗎

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

咪妃宣布結婚了！憂鬱症最嚴重時遇老公　「都過去了...」向傷害過自己的人說：謝謝！

法鬥突然衝出！騎士急煞重摔　主人狂奔追狗狗：開門跑出來

負債30億全部還完！日本搖滾天王超強轉念：當成電影就好了

加班時數破100小時！工程師一看薪資單怒了　網：文組都同情你

給了病毒9天！前台大醫憂「恐傳好幾波」曝下一階段預測：大爆發

印尼、新加坡出現首次「Omicron死亡病例」　有2人未打任何疫苗

集中檢疫「只能睡單人床」！桃園女台中隔離　每餐吃冷飯崩潰

2人感染源不明！高雄14本土「傳播鏈恐超過一條」　6000人要普篩

高雄確診男大生「騎車回台北」5天3趟　網看足跡飆汗：縱貫線打通

本土確診突炸82例！重症醫揭「4族群」風險最高：空間窄又不通風

大雨夜襲7縣市！水彈接力狂炸全台2天　南部少見濕爆「變天時程」

民眾黨素人「麥當勞店員」資歷被歧視　網戰翻：平民不能選嗎

美魔女「染紅髮討喜氣」復出開賭場　警破門賭客嚇！4樓跳窗

負債30億全部還完！日本搖滾天王超強轉念：當成電影就好了

跟松鼠說話、做標本！《冰雪奇緣2》空靈原唱　住400年古堡吸靈感

加班時數破100小時！工程師一看薪資單怒了　網：文組都同情你

給了病毒9天！前台大醫憂「恐傳好幾波」曝下一階段預測：大爆發

想帶寵物雞回桃園過年GG！蘆花雞「嘉宏、惠芬」被留在火車站雞舍

彰化驚傳氣爆「砰」巨響！鄰以為被炮炸　嚇崩逃出家門

印尼、新加坡出現首次「Omicron死亡病例」　有2人未打任何疫苗

奧斯卡女配痛失獨子...才一同慶祝生日「三天後輕生」得年26歲

集中檢疫「只能睡單人床」！桃園女台中隔離　每餐吃冷飯崩潰

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發

大雨夜襲7縣市！水彈狂炸南部少見濕爆

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

高科大學生確診「匡列200多人」　100多人已離開高雄

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

高雄男大生騎車回台北　確診傳染給媽媽

餐飲場所嚴格實聯制！陳時中：不要再說我不知道

高雄14本土傳播鏈恐超過一條　6000人要普篩

全台宮廟「過年異動」一覽！北港朝天宮不發福袋、停辦元宵遶境

2違停前後緊貼卡死　她火大報復

本土確診突炸82例！醫揭高風險4族群

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

民眾黨素人曾任「麥當勞店員」被歧視　網友戰翻了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

大雨夜襲7縣市！水彈狂炸南部少見濕爆

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

高科大學生確診「匡列200多人」　100多人已離開高雄

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

快訊／亞旭中和廠隱匿支援桃園　新北急匡414人PCR結果出爐

ØZI深夜發文 瘦子、婁峻碩力挺

朴信惠更新婚紗幕後「挺孕肚揪老公跳雙人舞」

高雄男大生騎車回台北　確診傳染給媽媽

女友慫恿！洗車場賺3萬「弟牽賓士C300」下場GG

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面