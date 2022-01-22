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20歲確診男參加喜宴卻隱瞞足跡　571人遭匡列台南市考慮開罰

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市針對台南安平玄饌宴會館進行清消，至目前共匡列571人進行居家隔離、自主健康管理及監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄案18212，一名20多歲確診男子16日曾到台南安平玄饌宴會館參加喜宴，確診後第一時間通知親友快去採檢，卻未誠實向高市衛生局告知足跡，直到親友撥打1922詢問，全案才曝光，18212 於台南市共匡列11人居家隔離、180人自主健康管理（餐廳員工40人+餐廳顧客140人）、380人自我健康監測，共571人受到影響。

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

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據了解，該男子1月16日上午到台南參加喜宴，雖未敬酒，但過程中有使用洗手間，不料他20日晚間確診後，第一時間未告知高市衛生局疫調足跡曾到過台南，反倒先打電話給同桌親友示警，台南市衛生局21日上午獲悉後，開始進行清消、擴大疫調，目前同桌的11名親友已全被匡列，但因11人全部來自外縣市，因此台南衛生局也緊急通知CDC進行疫調。

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

另外，餐廳員工40人加上餐廳顧客140人，共180人自主健康管理，另匡列380人自我健康監測，受影響人數至今共571人。

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲對案18212公開痛斥，黃偉哲怒斥該男子明知自己確診、到過台南，也知道要通知自己的親友，卻不誠實告知足跡，導致當天參加喜宴的民眾暴露在危險中，這是一個非常惡劣的行為，黃偉哲稱：「若台南出現破口，市民不會原諒你」。至於案18212隱匿足跡一事，市府也將研議，不排除採取相關法律行動。

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

台南衛生局指出，同桌11人主要來自雲林、高雄，21日晚上還匡列餐廳工作人員、宴會廳所有賓客（現場同時間還有另外2場宴會）共180人自主健康管理，380人自我健康監測，22上午9時到11時，將在南區松柏育樂中心加開篩檢站，呼籲所有當天與會民眾自主來採檢。

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

針對高雄案18212涉嫌隱匿疫調部分，衛生局表示，將依照確診個案通報時序及事實，與高雄市衛生局及指揮中心討論是否依傳染病防治法裁罰。

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