東吳大學擴大採檢結果出爐　1117人全數陰性

▲東吳大學有確診者足跡，師生擴大採檢。（圖／東吳提供）

生活中心／綜合報導

東吳大學城中校區1月16日曾有確診者到訪，台北市衛生局連兩天派遣行動採檢巴士到城中校區，進行城中校區師生採檢。校方表示，最新PCR報告出爐，1月21日一共採檢1117人全數陰性。

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▲▼東吳大學擴大採檢，學務長李坤璋說明。（圖／記者屠惠剛攝）

東吳昨日先公布，1月20日共採檢662人，全數均為陰性。學務長李坤璋受訪時提到，第一波篩檢主要針對1/16有使用第五棟大樓及足跡重疊者，共採662人皆為陰性；後續再採檢第二波，是自主性採檢，並非市衛生局匡列要求採檢者，若學生已回家也通知就近到醫療院所篩檢。

另外，1/16為學校會計系考試，李坤璋也強調，第一波就已匡採檢共378人。

不過，因此次染疫者為校外人士，有足跡到過東吳大學，李坤璋表示，當第一個足跡進入時就已要求使用該場地師生自主健康管理，後續再收到同場有第二例確診個案時，便進入第二階段的防疫處置，採取篩檢機制。

校方強調，根據教育部防疫指引指示，城中校區實施停課至1月30日，停課期間學生請勿到校，圖書館及一大樓、五大樓閱覽室亦不開放。

根據先前資料顯示，曾經到過東吳大學城中校區的是案18116，本國籍的40多歲男性，小孩案18114是西堤確診學童案18053的同學。而北市昨日新增3例本土確診，其中案18182是東吳大學進修部學生，也是案18116相關接觸者。案18182為20多歲男性，曾打2劑BNT ，屬無症狀，1月19日採檢， 1月21日採檢確診。不過，指揮中心指揮官陳時中昨日表示，因案18182的Ct值35，而且二採陰性，研判可能是舊案。

