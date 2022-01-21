滑Tinder「2族群」課金比較貴　30歲以上最慘！比別人多付48％

▲交友軟體「Tinder」日前被踢爆，針對特定族群收費較高，尤其是30歲以上的用戶恐被溢收48％的費用。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國消費者組織「Which?」近來揭露跨國交友軟體「Tinder」的收費機制可能存在族群歧視的疑慮，根據調查指出，Tinder向年輕的同性戀用戶與30歲以上用戶收取的進階服務費用，比其他族群還高出30％至48％。英國平等與人權委員會（EHRC）表示，這項調查結果「令人擔憂」，目前正在對此進行調查。

根據《每日郵報》報導，「Which?」邀請200名神秘客創建真實的Tinder會員檔案，並記錄這些人被收取的Tinder Plus升級費用，調查結果顯示，18到29歲的男女同性戀用戶平均須支付60.15英鎊（約新台幣2270元）以享受「無限喜歡」、「倒滑回去」、「重新選擇」等進階功能，與30歲以下的異性戀和雙性戀相比，平均被溢收了37％與30％。

▲據調查，18到29歲的同性戀、30到49歲的用戶是2個被收費最高的族群。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

從年齡方面比較，30到49歲的用戶平均比其他年齡層用戶多48％的升級費用，多付了24英鎊（約新台幣900元），而50歲以上用戶則平均被超收46％、約23.19英鎊（約新台幣870元）。「Which?」表示，Tinder未明示個人化定價的應用範圍，也沒有向用戶解釋他們的個人數據可能會被用於評估收費高低。根據英國法律，只要能證明是合法的，相同產品與服務提供不同年齡層的價格可以合理變動。

然而，「Which?」根據調查表示，Tinder的演算法是不透明且不可預測的，Tinder Plus一年的報價從26.09英鎊到116.99英鎊不等，總共有20種不同的價格，且無法合理解釋為何30歲以上的用戶要付更多的錢，用戶也無法從使用條款與隱私政策中得知會員收費有如此大的差異。「Which?」向英國EHRC與英國資訊專委辦公室（ICO）提交這份調查，EHRC對此表示這項報告令人擔憂，正在進行調查。

Tinder表示，定價結構存在性別偏好歧視的說法「絕對錯誤」，但沒有解釋為何Tinder Plus不是統一定價，並承認在部分國家老年人必須支付更多費用，是因為「針對年輕用戶的折扣」。不過，「Which?」發現關於這點消費者並不清楚。Tinder為德州Match Group公司旗下產品服務，2020年的全球收入為14億美元（約新台幣387億元）。

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