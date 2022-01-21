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快訊／北高雙爆本土、數位疫苗證明今上路　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/21）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。桃園、新竹疫情還未歇，昨天高雄爆出一家三口確診，台北晚間也傳出有石牌國中學生家人確診，另國家音樂廳、春水堂也有確診者足跡，北高疫情都續燒，衛生單位持續進行調查；另今（21）上午8時起開放使用「數位新冠病毒健康證明」，相關內容預期記者會中說明。

陳時中昨說，高雄一家三口（案18155~18157）案情一開始是一名幼兒（18155）看病有症狀，被檢驗陽性，回頭追父母２人陽性，父親（18156）本身工作與高雄港相關，另有北部足跡。不過高雄市長陳其邁指出，經過詳細疫調後排除有北部足跡，詳細來源還需調查。

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台北市昨晚傳出石牌國中有學生家人確診，台北市教育局副局長陳素慧表示，該名家人與西堤用餐確診者案18051足跡重疊，今天採檢陽性確診。

北市昨晚也傳多起確診足跡，其中國家音樂廳於20日起至21日閉館一天，並進行全棟消毒，而該建築1樓的春水堂餐廳自1月21日至23日暫停營業3天，預計1月24日恢復營業。北市衛生局20日晚間證實，該確診者足跡是中央尚未公布案號的新案，目前正在疫調當中；不過，依據指揮中心則緊急回應內容，尚未確認此二處與何案相關，待新個案通報後並回報詳細疫調才能釐清，將統一於今日記者會說明。

此外，「數位新冠病毒健康證明」今天開放使用，而且今起民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。

另外，針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範之場域，指揮中心也請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄。沒完整接種疫苗違規進入會有相關裁處。

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