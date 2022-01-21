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聽診被「拉衣服露出胸部」她嚇到爆哭…醫師無奈道歉　同業揭4真相

▲護理師，護士，醫師，醫生，醫務社工，社工，醫療，醫院，醫務。（圖／pixabay）

▲醫師聽診直接把女病患衣服拉開，她嚇得爆哭。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

台中一名女大生指控，日前去診所治療失眠，卻被醫師「拉衣服露出胸部」聽診，她委屈到當場爆哭，找朋友一同質問醫師，最後也得到醫師道歉，但此事在網路引發爭議。另一名醫師發表專業看法，無論衣服多薄，「聽診都不能隔著衣服」，一點布料摩擦聲就會干擾，所以一定得把衣服拉下來。

當事女子在Dcard表示，她近期失眠很嚴重，在網路搜尋到這間評價很高的診所，原本醫師態度一切正常，「但到後來聊天的過程中他都會盯著我胸口的刺青看（至少三次以上，後面詢問他時也有承認）」，這時心裡已經有點不舒服，結果醫師後面聽診時，「把我的衣服往前往下拉超開！我頭往下看都可以看到胸部跑出來了。」

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原PO第一個反應是嚇到，但也不知如何是好，只好僵直地等醫生聽完診，事後一踏出診間就崩潰爆哭，陪同的友人看不下去，跟原PO找來護理師一起進診間質問醫師，「醫師雖然有表達歉意，不過在過程中講了一句超怪的話：妳有穿胸罩我也看不到什麼」，最後退還看診費用給原PO，才結束這場爭議。

這篇貼文曝光，掀起大批網友正反看法，一派認為醫師這行為太侵犯，讓病人不舒服；另一派則為醫師抱屈，聽診本來就得拉開衣服，原PO太強人所難。

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲聽診無法隔著衣服，醫師應取得病患同意再拉開衣物。（示意圖／翻攝自pixabay）

另一名醫師回文指出4點，「以下都客觀事實，不帶主觀評論」，第一是「聽診不能隔著衣服」，不管衣服多薄，只要隔著衣服就會有摩擦聲，影響到醫師判斷；第二是聽診一定要聽胸口，背部只能聽到肺音，「且心音要聽四個位置，只從領口下拉不可能達到那四個位置」；第三是身心科很多疾病跟甲狀腺亢進、內分泌、心律不整有關，所以聽心音是合理判斷；第四是聽診如果會觸碰到胸部，理論上要請女性護理師陪同。

網友留言，「推理性專業」、「我覺得原文的重點是尊重問題欸...有沒有知會病人必須這麼做，還有後續的態度從原文感覺也不太妥」、「推理性說明，但醫學倫理也說過要知情同意，所以原po應該是著重在沒有告知突然拉下來的部分吧」、「覺得醫生除了沒事先說一下這點有點突然以外，要說是騷擾感覺算不上欸....。」

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