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天王認證20年鐵粉！周杰倫竟問這題測試　他7歲就追星靠打LOL結緣

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲周杰倫公開昆凌懷上第三胎喜訊。（圖／翻攝自IG／jaychou）

記者崔子柔／綜合報導

近來演藝圈相當不安寧，陸續有大牌藝人遭到「核彈級爆料」毀滅，已成家生子的天王周杰倫則常被網友點名是「唯一清流」，近日就有一位男網友自稱是20年杰迷，「最近這麼多藝人出事，老實說我一點都不擔心周杰倫」。

原PO昨（20）日在Dcard發文表示，他7歲就到西門町參加周杰倫簽唱會，當時還因為人太多中暑，此後每次簽唱會都在西門町搭帳篷睡，「只為了上台給杰倫簽名和他短暫的說一句支持的話，到長大有能力參加演唱會站在第一排與杰倫握手，到2017年在英雄聯盟上和周杰倫變成網友」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，周杰倫接手Jteam戰隊後，他拜託選手介紹才有第一次和天王一起打遊戲的機會，這之後杰倫每天都會找齊身邊10位朋友組隊，其中包括他的助理、舞者、戰隊總監等，「最近這麼多藝人出事，老實說我一點都不擔心周杰倫，因為他曾經打LoL到早上，下午演唱會彩排、晚上開唱、唱完又繼續打遊戲」。

原PO也分享，周杰倫常在打遊戲的時候說「蘇胡」、「哈哈」、「開殺」等口頭禪，每次打完還會和大家說晚安，像個大男孩在照顧大家，而所有人都稱呼他為「老大」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO附上遊戲畫面。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，天王確認他是不是真鐵粉的方式，竟然是問他「某一首MV主角的名字是誰」，他回答正確後就馬上得到認證，「沒有經歷過真的無法想像他人有多麼好，還有一次他問我住在哪區，可以免費去他的健身房運動（我心想我有辦過會員了），真的是讓我感動得不要不要的巨星」。

原PO也說，周杰倫有一年連續開了4場演唱會，他買了1、2場的票，看完當天他們又一起打遊戲，他提到沒買到壓軸場的票，沒想到周杰倫直接送了他3張，「後來還和他一起打籃球、這些回憶我一輩子都忘不了～只能說真的太幸福了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO附上演唱會門票。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO附上和周杰倫打球畫面，但根據此圖無法判斷真實性。（圖／翻攝自Dcard）

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