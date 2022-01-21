台中妹失眠就醫！男醫師突「拉開衣服聽診」她嚇傻…走出診間爆哭

▲醫師突然拉開原PO的衣服聽診，讓她嚇了一跳。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名女網友日前到某診所就醫時，被醫師以「聽診」為由拉下衣領，導致她胸部幾乎跑出來，讓她當場嚇傻。誇張的是，當女網友找醫師理論時，對方直接回「妳有穿胸罩，我也看不到什麼」，氣得她將過程PO網。

該名女網友在網路論壇Dcard以「看醫生聽診時被拉衣服露出胸部！」為題發文；她表示，近期因為失眠問題嚴重，希望就醫治療，經過上網搜尋後，發現台中一間Google評論有4.9顆星的診所，立刻到現場看診。

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原PO說，起初醫師用聊天的方式問診，但過程有至少3次將視線移到她胸口上的刺青，本來以為對方單純好奇，她便沒有多想；豈料，醫師突然說要聽診，竟直接將她的衣服往下拉很開，「我頭往下看都可以看到胸部跑出來了」，「從開始到結束的過程中我都嚇到不敢出聲，一踏出去我就爆哭」。

原PO同行的友人看不下去，立刻跟護理師反應，一起進去找醫師對質。原PO說，醫師有表達歉意，卻說「妳有穿胸罩我也看不到什麼」，並承認問診時的確有看她的胸部，讓她直呼「Wtf…最後以不收看診費結束這場鬧劇」，「雖然知道隔著衣服聽診會比較不準確，不過被拉扯衣服還是覺得好不舒服，大家也有這種經驗嗎」。

▲原PO看診時，穿著很薄的發熱衣。（圖／翻攝Dcard）



網友看完紛紛留言，「那麼薄應該不用拉了吧」、「我只有小時候看醫生才會伸到裡面欸，長大哪有不隔著衣服的」、「需不需要拉看醫生，但要拉一定要先告知病人，然後有護士陪診嗎？」「蠻不舒服的，妳真的很不爽的話就提告吧」、「看失眠為什麼需要用聽診器？我看了5年身心科，從來沒看過有醫生，不要說用、放在旁邊都沒有」。

也有醫學系、護理系的學生表示，「正確聽診不能隔著衣物，隔著有厚度的帽T一定聽不清楚，妳的醫生只是嫌麻煩而已」、「這是真的，隔著衣服真的聽了個寂寞，不是說完全聽不到，但真的是不會太準確跟模糊」、「隔著衣服聽診都是醫生做做樣子而已，真的要聽清楚絕對是貼著皮膚直接聽，而除了從上面也能從下面伸進去聽。但一般來說也會盡量讓病患放心，先說明清楚之類的...身心科醫師聽診還這樣做...可能他有我不知道的考量吧」。

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